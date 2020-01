Po​bierz program

Subtitle Edit to darmowe i oferujące duże możliwości narzędzie do edycji napisów do filmów.

Wykorzystywane ono jest głównie do synchronizacji, dzielenia i łączenia napisów, a także tłumaczenia obcojęzycznych filmów (program posiada opcję automatycznego tłumaczenia napisów za pośrednictwem usługi Google Tłumacz). Prosty i przyjazny interfejs aplikacji oraz szereg graficznych narzędzi, ułatwiających dopasowywanie napisów do filmów sprawia, że praca z aplikacją jest łatwa i przyjemna.

Ponadto Subtitle Edit posiada również opcję konwersji napisów, obsługując większość najpopularniejszych formatów - SubRip (.srt), BBC iPlayer (.xml), DVD Studio Pro (.stl), DVD Subtitle (.sub), MicroDVD (.sub), MPlayer2 (.mpl), Sub Station Alpha (.ssa), SubViewier 2.0 (.sub), SAMI (.smi), TMPlayer (.txt) oraz systemów kodowania - ANSI, UTF-7/8, Unicode.