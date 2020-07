​Pobierz program

Sudoku Up 2020 to propozycja do osób, które lubią spędzać wolny czas na główkowaniu nad zagadkami. Studio TreeCardGames stworzyło produkcję, która wprowadza sporo urozmaiceń do rozwiązywania zwykłego, klasycznego Sudoku.

Nietypowa rozgrywka, dużo możliwości

Sudoku to gra, w której na planszy 9x9 trzeba tak wpisywać cyfry od 1 do 9 w konkretne pola, aby w żadnej kolumnie, wierszu ani polu 3x3 nie pojawiła się ta sama cyfra drugi raz. Poziomów trudności jest pięć: bardzo łatwy, łatwy, średni, trudny i bardzo trudny. Poza zwykłą grą, możliwy jest wybór “Sudoku dnia”, gdzie codziennie pojawiać się będzie nowa kombinacja do rozwiązania.

Przy pierwszym uruchomieniu Sudoku Up 2020 gracz ma możliwość wybrania swojej nazwy oraz awatara z dużej puli dostępnych obrazków, od ludzi po bajkowe stworzenia. Następnie pojawia się lista z dwunastoma dostępnymi motywami podstawowymi.

Motywy to nie tylko kolor tła czy planszy, ale również wprowadzenie do gry obrazków, emoji czy kolorowych piłek (zamiast cyfr), które co prawda zasad gry nie zmieniają, ale na pewno mogą wprowadzić pewien element utrudnienia. Motywy nie są jednak jedynymi dostępnymi opcjami. Gracz po wybraniu któregoś z nich może bowiem uznać, że sam zdecyduje o widocznych elementach. Istnieje kilkadziesiąt opcji dostosowania wyglądu cyfr czy obrazków, koloru tła, ramki i planszy.

W Sudoku Up 2020 można sprawdzać swoje statystyki, także w formie graficznej dla zwiększenia czytelności. Dostępna jest również opcja wydrukowania aktualnie wyświetlanej planszy Sudoku. Dla najbardziej zapalonych graczy dodano notes, który pozwala zapisać swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące danej rozgrywki, aby móc wrócić do nich później.

W wersji demonstracyjnej ograniczono liczbę możliwych kombinacji. Poza tym, wszystkimi dostępnymi opcjami można się cieszyć przez trzydzieści dni.