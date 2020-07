21.12.2013 19:56 • Recenzja do wersji 2.0.42

SugarSync w porównaniu z innymi graczami, wygląda bardzo imponująco. Na dzień dobry otrzymujemy 5GB miejsca na dysku, za darmo. Możemy ten limit zwiększyć, wykupując jedną z opcji płatnych, od 30GB za 4,99USD/miesiąc, aż po 500GB za 39,99USD/miesiąc. Wybór dostępnych możliwości jest równie duży jak w przypadku Google Drive. Dodatkowo, niezależnie od planu z jakiego korzystamy, otrzymujemy 500mb za każdego użytkownika, któremu polecimy SugarSync.

Główną różnicą pomiędzy SugarSync, a innymi tego typu rozwiązaniami jest możliwość synchronizowania z wirtualnym dyskiem dowolnych folderów na naszym komputerze, a nie tylko jednego dedykowanego. Dlatego właśnie program do obsługi serwisu posiada własny interfejs, a nie jest tylko ikonką obok zegarka, jak w przypadku Google Drive, czy Dropbox.



SugarSyncW SugarSync możemy ustawić synchronizację dowolnego folderu (np. Moje dokumenty), dzięki czemu zachowujemy dotychczasową strukturę katalogów na naszym dysku. To rozwiązanie doskonale nadaje się do tworzenia kopii zapasowych dokumentów i innych ważnych plików. Nie ma potrzeby kopiowania ich, ani pamiętania o przeniesieniu ich do synchronizowanego folderu. Parafrazując przysłowie można powiedzieć, że to synchronizacja przychodzi do pliku, a nie plik do synchronizacji.



Poza synchronizowaniem wybranych folderów, istnieje standardowe rozwiązanie, to znaczy dedykowany folder SugarSync, który działa tak samo jak jego odpowiedniki w Dropbox, czy Google Drive. W SugarSync nazywa się on Magic Briefcase. Po co nam on, skoro tak czy siak możemy wybrać dowolny folder i go synchronizować? Okazuje się, że ma to swoją logikę.



Foldery wybrane do synchronizacji, automatycznie zostają zapisane na serwerze SugarSync i tylko z nim są synchronizowane. Można zatem tworzyć kopie zapasowe folderów np. Moje dokumenty z rożnych komputerów na tym samym koncie i nie zostaną one pomieszane ani nadpisane. Nie będą one również zajmowały miejsca na pozostałych komputerach.



Folder Magic Briefcase jest automatycznie synchronizowany z serwerem, ale także ze wszystkimi innymi komputerami i urządzeniami, na jakich zainstalujemy SugarSync.W związku z tym, jeśli wgramy tam plik o wielkości np. 1GB to automatycznie zostanie on skopiowany na wszystkie nasze komputery, podłączone do konta SugarSync i będzie na nich zajmował miejsce. Co prawda tak samo mogą działać również inne foldery, ale należy to najpierw zaznaczyć w opcjach serwisu. Niestety nie ma możliwości skasowania, ani ukrycia folderu Magic Briefcase.



Oczywiście dostęp do wszystkich naszych plików mamy z każdego miejsca, posiadającego dostęp do Internetu, logując się na stronie SugarSync do naszego konta.



SugarSyncSugarsync wyrasta na lidera w zestawieniu dysków w chmurze. Nie tylko oferuje sporo miejsca (5GB), ale do tego posiada funkcje, których konkurentom brakuje. Synchronizowanie dowolnego folderu jest bardzo przydatną funkcją, która zapewnia backup ważnych dokumentów i dostęp do nich z dowolnego miejsca, zachowując przy tym dotychczasową strukturę katalogów na komputerze. Jedynym minusem Sugarsync jest brak możliwości usunięcia dedykowanego folderu Magic Briefcase.



Moim zdaniem Sugarsync to najlepsze tego typu rozwiązanie, dostępne obecnie na rynku. Jedynie Dropbox może się z nim równać, ale pod względem oferowanego miejsca na dysku, zdecydowanie wygrywa SugarSync.



