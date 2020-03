Sumatra PDF 3.2

Pobie​rz program

Sumatra PDF jest darmową przeglądarką plików PDF, XPS, DjVu, eBook (ePub, Mobi), CBZ oraz CBR, stworzoną przez Krzysztofa Kowalczyka. Na tle innych aplikacji tego typu wyróżnia się lekkością i małymi rozmiarami.

Program tworzony jest z dużym naciskiem na szybkość działania i kierowany jest do użytkowników, którzy ponad bogatą (często niewykorzystywaną w codziennej pracy) funkcjonalność przekładają minimalizm oraz proste rozwiązania. Z założenia Sumatra PDF nie pretenduje do konkurowania z m.in. Adobe Readerem, jednak doskonale sprawdza się domowych warunkach do wygodnego przeglądania dokumentów. Program nie oferuje narzędzi do zaznaczania, kolorowania, komentowania tekstów itp., a jego funkcjonalność ograniczona została do przeglądania i przeszukiwania zawartości dokumentów. Wszystko to w połączeniu z wykorzystaniem biblioteki MuPDF do renderowania sprawia, że aplikacja działa wydajnie, potrafiąc się zadowolić małymi partiami pamięci operacyjnej.

Pomimo wielu zalet Sumatra PDF nie jest niestety wolny od wad. Jedną z najistotniejszych jest brak obsługi starszych edycji systemu Windows, które niejednokrotnie pracują na starszych komputerach z mocno ograniczonymi zasobami systemowymi.

