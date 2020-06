Super Klikacz 3.0

Pobie​rz program

Super Klikacz to kolejna gra logiczna stworzona przez firmę odpowiedzialną za popularny odtwarzacz multimediów ALLPlayer. Kierowana jest ona w głównej mierze do najmłodszych użytkowników komputera, jednak zapewni rozrywkę na długie godziny również starszym amatorom gierek wymagających wytężenia szarych komórek.

Zasady

Zasady rozgrywki w Super Klikaczu nie należą do skomplikowanych, chociaż sama rozgrywka nie zawsze należeć będzie do najprostszych. W dużym uproszczeniu, zadaniem gracza jest oczyszczenie planszy z kolorowych kulek. Odbywa się to poprzez klikanie kulek o wybranej barwie, pod warunkiem, że znajdują się obok siebie co najmniej dwie identyczne. Miejsce usuniętych piłeczek zajmują te znajdujące się nad nimi (coś na zasadzie grawitacji).

Gra Super Klikacz dysponuje 3 trybami trudności: Dla dzieci z 3 różnymi kolorami klocków, Średni z 5 kolorami klocków oraz Normalny z 7 kolorami. O ile dwa pierwsze nie przysporzą większych problemów nawet mniej doświadczonym graczom, tak poziom Normalny wymagał będzie dużo większego wysiłku. Co ważne, twórcy przygotowali nieograniczoną funkcję cofania wykonanych ruchów, pozwalając korygować błędne wybory.

Kluczowe cechy gry: