Super Kulki 6.0

Super Kulki to polska gra logiczna stworzona z myślą o młodszych użytkownikach komputerów, polegająca na usuwaniu z planszy kolorowych kulek.

Zasady

Gra nie należy do skomplikowanych, jednak wymaga od użytkownika logicznego myślenia i planowania kolejnych ruchów. Zasada jest prosta - 5 kulek jednego koloru ułożonych w pionie, poziomie lub po skosie powoduje, że znikają one z planszy. Każde kliknięcie i przesunięcie kulki powoduje, że na planszy pojawiają się trzy nowe, dlatego w trakcie zabawy ważne jest odpowiednie organizowanie ruchów, gdyż po chwili nasza plansza będzie pełna i nie będzie możliwe wykonywanie jakichkolwiek ruchów.

Jak już zostało wspomniane, 5 kulek jednego koloru w rzędzie powoduje, że znikają one. Co jednak w przypadku jeśli uda na się ułożyć rząd z większej ilości kulek? Spowoduje to, że w nasze ręce trafi specjalny bonus przydatny i ułatwiający dalszą rozgrywkę (np. usunięcie z planszy wszystkich kulek jednego koloru).

Kluczowe cechy gry: