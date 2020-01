SuperTux 0.6.1

Pobierz p​rogram

To sympatyczna zręcznościówka 2D do złudzenia przypominająca klasycznego Super Mario czy Giana Sisters z tą jednak różnicą, że tym razem pokierujemy losami małego pingwina. Niezmienne pozostają podstawowe zasady gry czyli uderzanie głową w skrzynki w celu podbicia swojego dorobku punktowego oraz zwiększenia możliwości bojowych bohatera ;-). W dalszym ciągu cierpliwość, refleks, samozaparcie w dążeniu do celu oraz umiejętność wprawnego sterowania kursorami to cechy, którymi powinien wykazać się gracz chcący doprowadzić pingwinka do jego siostry Penny. Pamiętajmy również o ukrytych w murach komnatach kryjących w sobie mnóstwo niespodzianek, które z pewnością ułatwią dojście do celu.