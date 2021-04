Pobierz pro​gram

Superbird to darmowa przeglądarka stron internetowych, charakteryzująca się wyjątkowo szybkim i bezproblemowym działaniem. Producent tego programu zadbał również o bezpieczeństwo użytkownika surfującego po sieci oraz stabilność aplikacji.

Co ciekawe, Superbird bazuje na otwartym kodzie źródłowym innej przeglądarki, Google Chrome (dlatego też interfejs obu narzędzi jest do siebie bardzo podobny), ale w przeciwieństwie do niej program nie wysyła żadnych informacji do Google, takich jak na przykład lista odwiedzanych stron. Istotną cechą jest możliwość zainstalowania rozmaitych rozszerzeń, wśród których znajdziemy różnorodne motywy oraz pluginy.

Superbird, podobnie jak Google Chrome i wiele innych popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Opera, Firefox czy Internet Explorer, jest w pełni darmowy. Instalacja tego programu przebiega niezwykle sprawnie.