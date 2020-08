Pobierz program

Supremacy 1914 to dostępna za darmo, przeglądarkowa gra strategiczna, której akcja toczy się w 1914 roku podczas I Wojny Światowej. Za tytuł odpowiada studio Bytro Labs odpowiedzialne za takie hity jak Conflict of Nations czy Call of War.

Jak wygląda rozgrywka?

Dzięki Supremacy 1914 możemy wcielić się w przywódcę jednego z państw biorących udział w I Wojnie Światowej. Podobnie jak w pozostałych tytułach tego producenta, tak również tutaj zadaniem gracza jest przemyślany rozwój wybranego na początku kraju i podbijanie przeciwników co przełoży się na zwycięstwo i co także nie koniecznie należeć będzie do prostych zadań. Model rozgrywki opanować można dzięki dostępnemu na początku samouczkowi.

Podczas rozgrywki w Supremacy 1914 gracz zatroszczyć się będzie musiał o dostarczanie niezbędnych surowców i podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących rozwoju przemysłu i gospodarki, a także jednostek wojska wymaganych podczas potyczek naszego państwa z przeciwnikami.

Supremacy 1914 to tytuł nastawiony na rozgrywkę sieciową, dlatego też brać w niej może udział od 2 do 32 graczy jednocześnie. Możliwe jest nawiązywanie sojuszy i wspólne podboje wybranych krajów.

Kluczowe cechy gry: