Surfshark to zbiór narzędzi zapewniających prywatność i bezpieczeństwo w sieci. To pełen opcji, łatwy w użyciu VPN, system zapobiegający utracie danych (Surfshark Alert) oraz prywatna wyszukiwarka (Surfshark Search).

Produkt powstał w 2018 i bardzo szybko dostał się do czołówki wiodących sieci VPN na świecie. Dziś Surfshark zabezpiecza aktywność w sieci ponad 1.2 milionów aktywnych użytkowników w ponad 100 krajach.

Surfshark Ltd. jest prywatną firmą zarejestrowaną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, co pozwala na pełne wdrożenie zasady braku rejestracji danych (No Logs Policy) na wszystkich urządzeniach Surfshark. Brytyjskie Wyspy Dziewicze są jednym z nielicznych krajów, które nie wprowadziły zasad o przechowywaniu danych osobowych, co zwalnia Surfshark ze zbierania danych o swoich klientach.

Surfshark to wyróżnione nagrodami narzędzie bezpieczeństwa w sieci. Wraz z siecią VPN, kupujesz pakiet funkcji i opcji: