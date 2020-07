Pobierz program

Surgeon Simulator 2013 to stworzony z olbrzymią dawką czarnego humoru symulator operacji. Tytuł stworzony został przez Bossa Studios i umożliwia graczowi przeprowadzanie (nie do końca profesjonalnych) zabiegów na różnych pacjentach – np. przedstawicielu obcej cywilizacji czy Donaldzie Trumpie.

Operacja z użyciem młotka

W trakcie rozgrywki wcielamy się w niejakiego Nigela Burke, niedoszłego chirurga. Naszym zadaniem jest pomyślne przeprowadzanie różnego rodzaju przeszczepów organów. Poza standardowymi przyrządami chirurgicznymi, jak strzykawka czy skalpel, które można spotkać na sali operacyjnej do naszej dyspozycji pozostanie także wiele niekonwencjonalnych przyrządów. Mowa m.in. o młotku, wkrętarce i wielu innych. Wszystko to, aby planowana operacja udała się przed upływem wyznaczonego czasu.

Arcytrudne sterowanie

Surgeon Simulator 2013 dysponuje rozbudowanym systemem sterowania, w którym gracz podczas transplantacji steruje każdym palcem u ręki chirurga z osobna. Model ten jest na tyle skomplikowany, że chyba nikt jeszcze go nie opanował i prowadzi on do wielu śmiesznych sytuacji na wirtualnej sali operacyjnej. Przykładowo, przeszczepiany narząd wypada na podłogę lub przypadkowo uszkadzamy pacjentowi inne narządy.

Kluczowe cechy gry:

humorystyczny symulator operacji

bogaty zestaw przyrządów niekoniecznie chirurgicznych

zróżnicowani pacjenci

zabieg przeprowadzany na czas

