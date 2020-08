Pobierz progr​am

Swords and Sandals 3: Solo Ultratus to trzecia już odsłona gry akcji, w której uczestniczymy w walkach gladiatorów.

Gladiatorem być

W Swords and Sandals 3: Solo Ultratus ponownie wcielamy się w rolę gladiatora, tym razem walcząc aż na siedmiu wymagających arenach. Po stworzeniu od zera naszej postaci przechodzimy przez szereg wyzwań, potyczek i misji, by móc zmierzyć się z potężniejszymi przeciwnikami. W trakcie zabawy podnosimy rangę swojej postaci, zdobywając coraz to potężniejszy ekwipunek i magiczne przedmioty.

Podczas walk możemy korzystać z szerokiego wachlarza umiejętności, a także rzucać proste zaklęcia. Rozgrywka bowiem opiera się na walce 1 na 1, w specjalnie do tego przygotowanych arenach. Każde zwycięstwo przybliża nas do otrzymania większej paczki punktów doświadczenia, choć w późniejszych etapach walki są zauważalnie trudniejsze. Po awansie na nowy poziom zyskujemy dodatkową siłę, witalność, ale również rozwijamy charyzmę, intelekt i zwinność.

Walka z przeciwnościami losu

Podczas potyczek, wielokrotnie sprawdzimy swoje umiejętności z wysokopoziomowymi postaciami. Należą do nich silniejsi przeciwnicy, których w grze możemy spotkać aż pięćdziesiąt. Walka z nimi należy do wymagających, ale zdobyte nagrody za wygraną walkę, są bardzo zadowalające.

Kluczowe cechy gry: