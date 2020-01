Pobierz ​program

SyMenu to bezpłatne narzędzie, które pozwala na szybkie i łatwe uporządkowanie aplikacji przenośnych poprzez utworzenie odpowiedniego menu startowego. Stanowi ciekawą alternatywę dla paska Start w systemie operacyjnym Windows.

Wśród aplikacji dostępnych chociażby na łamach dobreprogramy.pl znajdziecie sporo przydatnych narzędzi funkcjonujących w wersji portable. Można je przechowywać w jednym katalogu na dysku twardym komputera, ale chcąć mieć do nich dostęp z pamięci USB, można stworzyć menu startowe za pomocą SyMenu.

SyMenu umożliwia dodawanie nie tylko samych programów, ale i pozwala na tworzenie odnośników do aplikacji, folderów, dokumentów i adresów znajdujących się na urządzeniu przenośnym oraz poleceń systemu Windows. Co ciekawe, program korzysta z techniki "przeciągnij i upuść", więc z wprowadzeniem kolejnych elementów do menu startowego poradzą sobie wszyscy użytkownicy.

Program oferuje liczne opcje w zakresie dostosowywania aplikacji do preferencji użytkownika, który może spersonalizować wygląd swojego menu, a także obsługiwać dostępne aplikacje przy pomocy zdefiniowanych skrótów klawiaturowych.