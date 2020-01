20.08.2015 02:21 • Recenzja do wersji 4.3.2

dobrze radzi sobie z synchronizowaniem plików,jak używałem itunes to Ten itunes niekiedy sam mi kasował muzyke z iphona albo się zawieszał

dodatkowo kiedy kopiowałem muzyke przez itunes to czasami dało się zaobserwować jakieś dziwne błędy np.zbyt długa synchronizacja i komunikat -waiting to update music library coś takiego. Syncios od razu kopiuje muzyke nawet po skopiowaniu więcej niż 10 albumów.Istnieje też możliwość tworzenia dzwonków w tym programie konwersja muzyki do dzwonków.

jest też możliwość kopiowania muzyki z iphone do komputera za pomocą tego narzędzia.jest też opcja że można filmy video przekopiować,ale muszą być w formacie mp4

Iphone 5 obsługuje 2 muzyczne formaty mp3 i format m4a- ten jest o dobrej jakości.Aplikacja też może nam pomic w kopiowaniu plików pdf na iphone i można w zakładce aplikacje kopiować książki do aplikacji zainstalowanych na iphone: np jak mamy adobe reader to syncios kopiuje pliki pdf bezpośrednio do iphone do programu adobe reader!