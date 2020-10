Pobierz ​program

Syncplay to narzędzie wspólnego oglądania filmów przez kilku użytkowników znajdujących się przed różnymi komputerami.

We wspomnianej sytuacji możemy oczywiście udostępnić odnośnik do materiału poszczególnym osobom, ale jeśli tak się stanie, każda z nich uruchomi wideo w nieco innym momencie. Syncplay – jak sama nazwa wskazuje – synchronizuje obraz między kilkoma urządzeniami, dzięki czemu podczas seansu możemy poczuć się tak, jakbyśmy oglądali film z członkami rodziny, przyjaciółmi lub znajomymi będąc w jednym pomieszczeniu.

Syncplay nie jest odtwarzaczem multimedialnym. Narzędzie jedynie uruchamia wskazany program tego typu, a następnie łączy się z serwerem i umieszcza nas w wirtualnym pokoju. W trakcie seansu można zatrzymywać, pauzować i wznawiać odtwarzanie obrazu. Jeśli podczas oglądania danego programu ktoś zdecyduje się do nas dołączyć, automatycznie „przeskoczy” do odpowiedniego miejsca (tak, jakby wszedł do pokoju, gdzie inni wspólnie oglądają film lub serial w telewizji).

Podczas korzystania z Syncplay warto również pomyśleć o utworzeniu połączenia audio między użytkownikami za pośrednictwem dowolnego komunikatora (np. Skype’a), by móc komentować to, co dzieje się na ekranie.