05.03.2016 13:49 • Recenzja do wersji 15.5.0.61

System Mechanic firmy iolo poraz kolejny sprawuje się wyśmienicie korzystam z wersji na półroku darmowa licencja od Iolo , dzięki temu programowi Laptop działa błyskawicznie!! Śmiem to napisać , programy Advanced systemCare lub Glary Utilities się chowają , testowałem mnóstwo programów i żaden z nich nie przespieszył tak jak SM. Dziwi mnie że to co dobre jest negatywnie oceniane... Warto przetestować ;)