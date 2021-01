Szczepionka na Covid-19 bez czipów 5G. Grafika z sieci to tylko schemat efektu Boss Metal Zone

Internet obiega grafika, która według niektórych przedstawia schemat czipu 5G rzekomo zawartego w szczepionce przeciwko koronawirusowi. Jednak nic bardziej mylnego. Choć część wielbicieli teorii spiskowych uwierzyła w tę wymyśloną przez kogoś bajkę, sprawa szybko została rozwiązana, bo uważni odbiorcy zorientowali się, że na grafice widnieje układ elektroniczny sprzętu znanego wielu muzykom.

Okazuje się, że ktoś dorobił teorię spiskową do schematu efektu gitarowego Boss MT-2 Metal Zone, a we Włoszech wieść szybko zaczęła się nieść po Facebooku i Twitterze, na co zwrócił uwagę między innymi serwis Gizmodo. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że opisywana sprawa jest powtórzeniem "dowcipu" z grudnia ubiegłego roku, który trafił na Facebooka w języku rumuńskim.

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.



In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea💡 pic.twitter.com/qXKnv7VVly