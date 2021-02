Szczoteczki soniczne – jak wybrać właściwą?

Udostępnij:

Partnerem materiału jest Oclean Air 2.

Pierwsza elektryczna szczoteczka do zębów została wynaleziona w Szwajcarii w 1939 roku. Od tego czasu cała branża przeszła nie jedną, a kilka rewolucji, związanych zarówno z rozwojem wiedzy medycznej, jak i technologii. W toku rozwoju produktu z czasem opracowano urządzenia, które przyjęły obecnie znaną formę – opracowano baterie (dzięki czemu szczoteczka nie wymaga stałego podłączenia do prądu), poprawiono bezpieczeństwo (elektryczne szczoteczki stały się wodoodporne), pracowano nad szybkością ruchów główki i samymi ruchami, które główka wykonuje. Prawdziwy przełom przyszedł w 1990 roku, kiedy z segmentu szczoteczek elektrycznych wyłoniła się szczoteczka soniczna.

Szczoteczka soniczna, czyli jaka?

Szczoteczki soniczne działają w oparciu o energię elektryczną – to i ich przeznaczenie w zasadzie wyczerpuje listę podobieństw pomiędzy klasyczną szczoteczką elektryczną a soniczną. Oba rodzaje urządzeń, korzystając z baterii zasilającej, za pomocną szybkich ruchów główki szczoteczki czyszczą zęby i dziąsła – natomiast sposób, w jaki efekt czyszczący jest osiągany, jest nie do porównania. Podczas gdy „zwykła” szczoteczka elektryczna zwyczajnie obraca główką z prędkością do 8 tysięcy ruchów na minutę, szczoteczki soniczne osiągają prędkości o całe rzędy wielkości większe (jak choćby szczoteczka Oclean Air 2, która wykonuje nawet 40 tysięcy ruchów na minutę). Różni się również sam ruch główki szczoteczki – w przeciwieństwie do klasycznej szczoteczki elektrycznej, która po prostu obraca główką, szczoteczki soniczne wykonują specjalne ruchy wymiatająco-pulsacyjne. Pozwala to – w połączeniu z prędkością – na dokładniejsze czyszczenie powierzchni zębów, dziąseł i przestrzeni międzyzębowych bez narażania ich na ryzyko uszkodzenia.

Wybór szczoteczki – na co zwrócić uwagę?

Konkurencja pomiędzy producentami szczoteczek sonicznych działa z korzyścią dla klientów – coraz lepsze produkty w atrakcyjnych cenach – z drugiej jednak strony potrafi wprowadzić nieco zamieszania. Przez dużą ilość zróżnicowanych urządzeń nie do końca wiadomo, czym kierować się przy wyborze takiej szczoteczki. Może być to mylące zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szczoteczkami sonicznymi „przesiadając” się ze szczoteczki zwykłej lub elektrycznej.

Przy wyborze nowej, warto wziąć pod uwagę:

Metoda czyszczenia i szybkość ruchów – zakres prędkości różni się w zależności od modelu i producenta. Nie zawsze im szybciej tym lepiej, warto zwrócić uwagę na szybkość ruchów w połączeniu z ich rodzajem.

– zakres prędkości różni się w zależności od modelu i producenta. Nie zawsze im szybciej tym lepiej, warto zwrócić uwagę na szybkość ruchów w połączeniu z ich rodzajem. Rodzaj włosia i jego gęstość – producenci oferują różne stopnie twardości i grubości włosia szczoteczki. Jeśli włosie jest zbyt grube, utrudnia dotarcie w przestrzenie międzyzębowe i poprawne ich czyszczenie, z kolei zbyt twarde może ranić dziąsła

– producenci oferują różne stopnie twardości i grubości włosia szczoteczki. Jeśli włosie jest zbyt grube, utrudnia dotarcie w przestrzenie międzyzębowe i poprawne ich czyszczenie, z kolei zbyt twarde może ranić dziąsła Żywotność baterii – tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na czas ładowania (a nie ilość myć bez konieczności ładowania). Im krótszy czas ładowania, tym dłuższa żywotność baterii (jako punkt odniesienia, Oclean Air 2 oferuje pełne naładowanie baterii w zaledwie 2,5h, co stawia ją w czołówce)

– tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na czas ładowania (a nie ilość myć bez konieczności ładowania). Im krótszy czas ładowania, tym dłuższa żywotność baterii (jako punkt odniesienia, Oclean Air 2 oferuje pełne naładowanie baterii w zaledwie 2,5h, co stawia ją w czołówce) Hałas – osobom początkującym charakterystyczny dźwięk może przeszkadzać, jeśli jest zbyt głośny. Warto sprawdzić poziom hałasu generowanego przez szczoteczkę (wspomniana wcześniej Oclean Air 2, najcichszych model dostępnych na rynku, generuje nie więcej niż zaledwie 45dB, co odpowiada poziomowi zwykłych szumów w domu).

Stosunek ceny do jakości

Oczywiście, jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przy wyborze urządzenia jest cena. Mamy na rynku dostępne szczoteczki soniczne już za nieco ponad 200PLN, znajdziemy również modele o cenach blisko pięć razy wyższych, sięgających tysiąca złotych.

Warto rozejrzeć się w poszukiwaniu promocji, sklepy i sami producenci często sięgają po obniżki, by zachęcić nowych użytkowników do kupna i wypróbowania produktu – tak jak producent szczoteczki sonicznej Oclean Air 2. Aby skorzystać z promocji, wystarczy kliknąć w link – szczoteczka dostępna w specjalnej cenie z kodem AIR2YOU5.

Wiadomo, że nie zawsze najdroższy znaczy najlepszy, dlatego przy zakupie pierwszej szczoteczki sonicznej warto zwrócić uwagę na modele tańsze, które – nie ustępując jakością wykonania i ilością funkcji – prezentują najlepszy stosunek ceny do jakości.

Partnerem materiału jest Oclean Air 2.