Szef Epic Games twierdzi, że to teraz PC-ty będą musiały nadgonić PlayStation 5

Niedawno internet obiegła prezentacja Unreal Engine 5. Jak zapewniał prezes Epic Games, Tim Sweeney, zaprezentowany materiał pochodził prosto z PlayStation 5. CEO Epic przy okazji był pełen superlatyw jeśli chodzi o możliwości dysku SSD konsoli, który nazwał "najlepszym na rynku".

Jak się okazuje Epic ściśle współpracuje z Sony w procesie optymalizacji silnika Unreal Engine 5 pod nową generację konsol. Sweeney zapowiada wprost: "czas doczytywania się tekstur i geometrii terenu właśnie dobiegł końca".

Oczywiście kluczowym elementem do osiągnięcia takiej wydajności jest dysk SSD. Szef Epic dodał tutaj, że architektura SSD użyta w PS5 jest nie tylko najlepsza jeśli chodzi o konsole, ale daleko poza zasięgiem PC-tów.

Co ciekawe, Sweeney uważa, że PlayStation 5 pomoże jednak rozwinąć się rynkowi PC, bo będzie miał nowy punkt odniesienia. Można jednak mieć wątpliwości co do obiektywizmu CEO Epic, skoro firma ta współpracuje również z Sony.

Na razie, poza wydajnością IOPS oraz szczegółami na temat algorytmu Kraken – niedużo wiemy o samym dysku SSD w PlayStation 5, który używa szyny PCIe 4.0 i ma pojemność 825 GB.

Wiemy jednak, że gry na PlayStation 5 mogą zajmować mniej miejsca przez to, że nie trzeba będzie duplikować danych tekstur (częsty trik, który przyspieszał ich wczytywanie).

Co ciekawe, możliwości Unreal Engine 5 chwalił również szef marki Xbox i działu gier Microsoftu, Phil Spencer. Jego kolega Aaron Greenberg z działu marketing wyjawił, że "nie może się doczekać, co ten silnik będzie potrafił na najpotężniejszej konsoli na świecie". Był to subtelny przytyk i odniesienie się do Xbox Series X.

Unreal Engine 5 będzie dostępny dla deweloperów w wersji beta na początku 2021 roku, a w finalnej, publicznej formie – pod koniec 2021. Nie wiemy jeszcze jak złożony będzie proces konwertowania gier z Unreal Engine 4 na 5 i trudno przewidzieć, kiedy zobaczymy pierwsze tytuły na UE5.

Możliwości Unreal Engine 5, fot. Epic Games

Co do PlayStation 5, jeszcze nie widzieliśmy żadnego materiału z rozgrywką z nowej konsoli, którą zaprezentowałoby Sony. Mimo wszystko należy się tego w niedługim czasie spodziewać – choćby w ramach cyklu Summer Game Fest.