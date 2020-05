Szef Xbox: nie zrozumieliście jeszcze potęgi nowych konsol

Postęp w grach wideo najłatwiej pokazać na przykładzie grafiki. Inne aspekty niekoniecznie są tak namacalne. Do tej pory, z małymi wyjątkami, producenci konsol (Sony i Microsoft) głównie mówili o rewolucji, ale sami niewiele pokazali. Tymczasem szef marki Xbox, Phil Spencer, wyjawił w rozmowie z byłym prezesem Nintendo, co dla niego będzie najważniejsze.

W niedawnym odcinku podcastu Talking Games with Reggie and Harold Phil Spencer przyznał, że trudno do tej pory było wyraźnie zademonstrować, w jaki sposób Xbox Series X zapewni przełom względem Xbox One.

Szef działu gier i marki Xbox w Microsofcie przyznał, że zadanie to znacznie utrudniła pandemia. Przyznał również, że jego ekipie cieżko jest przekazać informacje o innowacjach wyłącznie poprzez statyczne transmisje wideo. – Jak możesz pokazać na sucho odczucia płynące bezpośrednio z wygody rozgrywki? – pytał retorycznie Spencera.

Spencer jest jednak zdania, że szeroki odbiorca nie mógł jeszcze w pełni zgłębić prawdziwej mocy nowej generacji konsol. Co zatem jest dla niego najważniejsze? Przede wszystkim płynność i stabilność, która płynie z 60 FPS-ów.

On Talking Games with @haroldgoldberg and me, @Microsoft’s Phil Spencer (@XboxP3) shares how collaboration in a time of crisis keeps the @Xbox Series X on track for its highly anticipated launch. Plus, Phil donates a signed Series X to our future auction! https://t.co/yiOO7CD6ry pic.twitter.com/Vt1dwhYgnx