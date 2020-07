Szeroki Putin idzie. Dziwny mem, którego popularność ciężko zrozumieć

Udostępnij:

Memy stale ewoluują i przyjmują coraz bardziej absurdalne formy. To już nie tylko obrazki czy filmy, ale też inicjatywy, grupy Facebookowe (np. mrówki), słowa, frazeologizmy i pewnie wiele innych. Słowniki nie nadążają za ewolucją tego terminu. Moją uwagę przykuł jeden z trudniejszych do wyjaśnienia fenomenów, czyli "Wide Putin Walking".

Wide Putin Walking, it's him lub Top 10 wide presidents walking. To wideo-mem, którego internetowe życie zaczęło się w rosyjskich kanałach komunikatora Telegram, na początku lutego 2020 roku. Do dziś zebrał tam niecałe 35 tysięcy wyświetleń. Sytuacja zmieniła się, kiedy wideo trafiło na YouTube, opublikowane początkowo przez użytkownika FlobySop64. Ten klip ma akurat tylko 1,1 mln wyświetleń, ale niektóre przeróbki mają ich nawet kilkanaście w ciągu miesiąca.

Klip wykorzystany w memie został wyemitowany w rosyjskiej rządowej stacji telewizyjnej RT. Przedstawia ceremonię przyjęcia czwartej kadencji Władimira Putina jako prezydenta Federacji Rosyjskiej. To typowe propagandowe wideo, pokazujące w jakim pałacu pracuje najważniejszy człowiek w Rosji. A mem jest praktycznie parodią tego nagrania.

Przynajmniej takie wydawało się założenie filmiku, w którym Władimir Putin idzie. Nagranie wydrukowano na sylwetkę prezydenta a następnie rozszerzono. Później autor zmienił ścieżkę dźwiękową na utwór Piano Fantasia - Song for Denise (Maxi Version). Stworzenie tego mema nie mogło zająć dłużej niż kilka minut.

Teraz "szerokiego Putina" i podobne i filmy oglądają miliony

Jak skomentował to jeden z twórców tego typu nagrań - "Dlaczego ten mało wymagający mem tak wybuchł w sieci, WTF?". Okazuje się, że z jakiegoś powodu szeroko, oznacza śmiesznie. Zjawisko dziś nie polega już tylko na szyderstwie z propagandowego nagrania w telewizji. Tymczasem wideo zbiera miliony wyświetleń i poszukują go użytkownicy z praktycznie całego świata (link do Google Trends).

Hasło "its him" nie jest do końca prawidłowe, ale twórcy memów je uznają

Powstają coraz to kolejne składanki np. "Top 10 presidents walking", a w jednej z nich ujęto również prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę (wideo poniżej od 0:38) .Mem niekoniecznie dotyczy też tylko polityków. Znajdziemy przeróbki "Top 10 people waking", wideo z Darthem Vaderem, Robertem Makłowiczem czy postaciami z gier, jak np. Hitman.

A poniższy filmik opublikowany 23 czerwca obejrzało już prawie 5 milionów ludzi.