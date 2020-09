Szukasz sprzętu na studia? Zobacz nowe promocje w x-komie!

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

Powrót dzieciaków do szkoły już za nami, jednak studenci nadal oczekują na początek zajęć. Specjalnie z myślą o nich x-kom przygotował promocję z okazji nadchodzącego roku akademickiego. Znalazły się w niej wszystkie sprzęty i akcesoria, które mogą przydać się w nauce, ale to nie wszystko. Istnieje także szansa zgarnięcia bonów na kolejne zakupy, a nawet… dodania sobie skrzydeł.

Powrót na studia

Coraz ciężej wyobrazić sobie studiowanie bez wsparcia porządnego laptopa. Obecnie dobra wyprawka elektroniczna jest niezbędna, szczególnie w przypadku studentów wyjeżdżających na studia daleko od domu. Sprzęt towarzyszy nie tylko w nauce, ale i w czasie wolnym, kiedy to można zarówno pograć, jak i skontaktować się z rodziną. Dla tych, którzy jeszcze poszukują czy to laptopa, akcesoriów bądź komputera stacjonarnego, x-kom ma specjalną promocję. Poniżej kilka produktów, które zostały nią objęte:

Logitech MX Keys 459 zł 359 zł Odpowiednio zaprojektowana klawiatura potrafi odmienić pracę w czystą przyjemność. Właśnie to zyskasz, wybierając Logitech MX Keys. Szybka reakcja oraz cicha praca klawiszy zapewnią Ci wyjątkowy komfort podczas korzystania z komputera. Wytrzymała konstrukcja i trwałe nadruki na przyciskach pozwolą Ci cieszyć się z zakupionego sprzętu przez długi czas.

Logitech M590 Multi Device Silent 189 zł 139 zł Mysz M590 Multi-Device Silent umożliwia cichą i wydajną pracę. Dzięki technologii Logitech FLOW mysz zapewnia prawie magiczną możliwość płynnej nawigacji na dwóch komputerach oraz kopiowania i wklejania treści między nimi. Redukcja hałasu kliknięcia o 90% sprawia, że nie będziesz przeszkadzać osobom w swoim otoczeniu.

MSI Optix G241VC Curved 669 zł 559 zł Zdominuj pole walki z monitorem dla graczy MSI Optix G241VC. Błyskawiczny czas reakcji matrycy da Ci dodatkowe ułamki sekundy w szybkich starciach. Płynność obrazu przełoży się na zwiększoną precyzję celowania, dzięki czemu zyskasz dodatkową przewagę nad przeciwnikiem. Co więcej, dynamika obrazu oraz rewelacyjne barwy sprawią, że jeszcze bardziej zagłębisz się w rozgrywce.

Realme 6 4+128GB Comet Blue 90Hz 1199 zł 849 zł Procesor z wydajnością pozwalającą obsłużyć wymagające gry mobilne, błyskawiczne ładowanie, długi czas pracy na baterii oraz wyjątkowe aparaty. To wszystko ma Ci do zaoferowania Realme 6. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania 90 Hz sprawia, że każda reakcja ekranu jest niezwykle płynna. Wyświetlacz o przekątnej 6,5-cala i jego stosunek 90,5% do wielkości obudowy sprawia, że świat rozrywki może pochłonąć użytkowników bez reszty.

Targus Urban Essential 15.6" Backpack 229 zł 149 zł Plecak w kolorze czarnym Targus Urban Essential to zupełnie nowe, świeże podejście w kwestii klasycznych plecaków. Minimalistyczne wzornictwo zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz oraz niewielka waga gwarantują jednocześnie skuteczną ochronę dla Twojego laptopa o przekątnej ekranu do 15,6'' oraz innych akcesoriów.

Silver Monkey SMG-700 749,99 zł 599,99 zł Graj dalej, siedząc wygodnie w fotelu Silver Monkey SMG-700 czarno-białym. Fotelu o unikalnej prezencji, wyrażonej sportowym designem, pokrytym oddychającą ekoskórą w dwóch kontrastowych kolorach. Jego wzornictwo bezbłędnie wkomponuje się w wystrój gamingowego stanowiska, tworząc z akcesoriami spójną całość.

Realme Band 1 99 zł 69 zł Opaska Realme Band 1 waży zaledwie 20 g i jest wykonana z lekkiego i przyjaznego dla środowiska materiału polimerowego. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie do większości nadgarstków. Realme Band 1 obsługuje 9 trybów sportowych, takich jak spacery, bieganie, joga i inne. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja pasja, Realme Band 1 będzie Twoim partnerem we wszystkim.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy studia i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 7.09.2020 do 20.09.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie promocji

Dodaj opinię i zgarnij bon

Teraz jest idealna okazja, by zgarnąć bon na kolejne zakupy wymarzonego sprzętu. Jak to zrobić? To banalnie proste:

Należy zakupić wybrany produkt Philips Hue, Acer lub komputer x-kom Następnie wystawić opinię pod produktem Po czym odebrać bon na zakupy

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji trzeba być zalogowanym do swojego konta x-komowego i mieć zaznaczone wszystkie zgody. Po 14 dniach otrzymujesz ze sklepu bon z kodem rabatowym na kolejne zakupy. Jego wartość może wynieść nawet 100 zł. Promocja obejmuje artykuły zakupione w okresie od 31 sierpnia do 30 września 2020 roku. Pula produktów ograniczona.

Dowiedz się więcej o bonach za zakupy

Logitech z Red Bullem dodadzą skrzydeł

Chcesz zapewnić sobie dodatkową moc do rozgrywki? Skorzystaj z x-komowej promocji Logitecha i Red Bulla. Wystarczy, że zakupisz objęte akcją akcesoria Logitech G, a do zamówienia zostanie dorzucony dwupak Red Bulla by dodać skrzydeł podczas grania. To jednak nie wszystko, bowiem wszystkie te akcesoria można teraz zakupić w obniżonych cenach. Jak więc otrzymać swoją porcję dodatkowej energii?

Dodaj do koszyka wybrany produkt Logitech G objęty promocją Dwupak Red Bulla zostanie automatycznie dodany do zamówienia Dokończ składanie zamówienia i odbierz je ze zniżką!

Promocja trwa do 13 września 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami.

Poznaj szczegóły promocji Logitech

