Szybka Inwentaryzacja 4.0

20.10.2016 15:25 • Recenzja do wersji 3.0

Program do szybkiej inwentaryzacji sprawdza się świetnie. Plus za przemyślaną wersję testową która motywuje do szybkiej inwentaryzacji, a oczywiście później możemy się zdecydować na zakup programu. Program dawno nie aktualizowany ale jest po polsku, z ładnym i czytelnym interfejsem i co najważniejsze przemyślany - praca z programem jest bardzo wygodna. Polecam.