Szybkie ładowanie w telefonach OPPO zmniejsza pojemność baterii nawet o 30 proc.

Telefony OPPO są znane z wyjątkowo szybkiego ładowania przewodowego. Niedawno ogłoszony przez firmę model Ace2 będzie mógł wykorzystać opcję szybkiego ładowania, by w pełni naładować baterię od 0 do 100 proc. w zaledwie 30 minut. Ale koszt tego rozwiązania może być zbyt duży, by opłacało się z niego korzystać.

Szybkie ładowanie baterii smartfona zmniejsza jej pojemność, dlatego większość smartfonów zaprzestaje korzystania z tej funkcji po naładowaniu akumulatora do pewnego poziomu. AnandTech zwróciło na Twitterze uwagę, że technologia wykorzystywana w OPPO może obniżyć pojemność akumulatora do 70 proc. w tym samym czasie, w którym szybkie ładowanie mocą 15 W obniży pojemność do 90 proc.

Oppo outright confirmed to us that their 40W degrades to 70% capacity in the same cycles 15W would to 90%. It's all a crock of shit marketing race seeking to have the bigger numbers. — Andrei F. (@andreif7) May 8, 2020

Informacja została również potwierdzona przez OPPO, co wskazuje na poważną wadę szybkiego ładowania w telefonach. Najpewniej jest to również powód, dla którego Apple i Samsung nie przyjęły bardzo szybkich standardów ładowania na swoich urządzeniach.

iPhone'y obsługują maksymalnie 18 W mocy ładowania, zaś flagowe urządzenia Samsung – szybkie przewodowe ładowanie 25 W. Niektóre modele mogą być ładowane mocą do 45 W, ale tylko przez pierwsze 10-15 minut podczas ładowania po całkowitym rozładowaniu się baterii. W przypadku OPPO jest to od 30 do 65 W.

Spadek pojemności baterii nie będzie zauważalny od razu. Ale jeśli korzystacie z tego samego telefonu przez 2-3 lata, to zapewne zauważycie, że bateria trzyma znacznie krócej, co oczywiście może sprawiać problemy w codziennym użytkowaniu.