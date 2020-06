Szykujesz się na urlop? Złap wakacyjne okazje w x-komie!

Udostępnij:

Przed nami dni letniego wypoczynku, ale nie oznacza to wakacji od rabatów w x-komie. Tym razem, w okazyjnych cenach, będziemy mogli zakupić artykuły dobrane z myślą o spędzaniu wolnego czasu. W ofercie znalazły się smartfony, laptopy, powerbanki, słuchawki oraz wiele więcej, a cała oferta obejmuje ponad 500 produktów.

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Wakacyjna wyprzedaż z rabatami do 90%

Lato to czas wyjazdów i odpoczynku, zanim jednak udamy się w drogę, warto przejrzeć swoją elektronikę i sprawdzić, czy nie przydałoby nam się kilka umilających czas gadżetów. W promocyjnej ofercie x-komu znajdziemy wiele takich akcesoriów, które sprawią, że nasze wakacje będą jeszcze bardziej udane, jak chociażby pojemne powerbanki, czy przenośne głośniki. Kilka innych ciekawych propozycji znajdziecie poniżej:

OnePlus 7T Pro 8/256GB Dual SIM 3099 zł 2699 zł Sprawdź w x-kom Poznaj OnePlus 7T Pro 8/256GB Haze Blue z niedoścignioną mocą potężnego procesora Qualcomm® Snapdragon™ 855+ w grach oraz multimediach. Odkryj także niesamowite wrażenia wizualne w projekcjach QHD+ na ekranie AMOLED 6,67” oraz inteligencję potrójnego aparatu 48 Mpix gwarantującego ujęcia, które zapierają dech w piersiach.

Fresh N Rebel Rockbox Cube Fabriq Edition 79 zł 39 zł Sprawdź w x-kom Rockbox Cube Fabriq Edition od firmy Fresh 'N Rebel to mały głośnik bezprzewodowy, który spodoba się fanom muzyki lubiącym podkreślać swój indywidualny styl. Wyjątkowy wygląd tego urządzenia oraz jego kompaktowość sprawiają, że idealnie sprawdzi się ono zarówno w domu jak i podczas spotkania z przyjaciółmi.

Xiaomi Power Bank Xiaomi Mi 10000 mah 69 zł 55,99 zł Sprawdź w x-kom Power bank Xiaomi Mi to przenośny bank energii o pojemności 10000 mAh, który oferuje szybkie ładowanie i daje gwarancję, że Twoje urządzenia będą działać nawet podczas najbardziej pracowitych i najdłuższych dni w pracy.

QCY T2C TWS 99,99 zł 89,99 zł Sprawdź w x-kom QCY T2C TWS to słuchawki prawdziwie bezprzewodowe. Ciesz się dźwiękiem wysokiej jakości gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Zbudowane wyłącznie z dokanałowych przetworników, sprawdzą się w każdej sytuacji - nieważne czy oglądasz film, jesteś w podróży czy uprawiasz sport.

Huawei MateBook D 14 2699 zł 2299 zł Sprawdź w x-kom Laptop Huawei MateBook D 14 został zaprojektowany z myślą o Twojej wygodzie. Waży zaledwie 1,38 kg, dzięki czemu możesz zabrać go ze sobą wszędzie. Stylowa obudowa została wykonana z wysokiej jakości materiałów, a wytrzymała bateria zapewnia energię na cały dzień multimedialnych wrażeń, niezależnie czy pracujesz, czy cieszysz się filmową lub serialową rozrywką.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy wakacje2020 i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 22.06.2020 do 28.06.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie umilacze wakacji można znaleźć na stronie wakacyjnej promocji w x-komie.

Cięcie cen w promocji banknotowej

Gdyby wam było za mało promocji, to na tym nie koniec. Kolejną przygotowaną okazją jest promocja na wiele produktów, których ceny zostały obniżone do kwot banknotowych. Znajdziemy w niej niemal 150 produktów w przeróżnych rabatach, z których najwyższy sięga nawet 61 procent. Jeżeli ciekawi was, co znalazło się w podanej promocji, to poniżej znajdziecie kilka propozycji, które przyciągnęły nasze oko:

Corsair Gaming VOID PRO 249 zł 200 zł Sprawdź w x-kom Przewodowe słuchawki Corsair Gaming VOID PRO zapewniają nadzwyczajny komfort użytkowania, niesamowicie wysoką jakość dźwięku oraz legendarną już wytrzymałość, która wyróżnia produkty firmy Corsair. To wszystko składa się na jedyne w swoim rodzaju uczucie, którego gracz doświadczy podczas gry.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 139 zł 100 zł Sprawdź w x-kom Mi Body Composition Scale 2 to coś więcej niż tylko zwykła waga łazienkowa. To zaawansowane urządzenie, które zmierzy najważniejsze parametry Twojego ciała, przekaże je do smartfona i pozwoli zaplanować kolejne kroki na drodze do perfekcyjnej sylwetki lub utrzymania najwyższej formy.

Razer Basilisk + Goliathus Control Fissure Edition 249 zł 200 zł Sprawdź w x-kom Wybierz zestaw, który idealnie dopełnia się w trakcie zaciętych batalii w wirtualnym świecie. Poczuj niesamowity komfort podczas gry z wykorzystaniem profesjonalnych akcesoriów Razer. Graj szybko i precyzyjnie z myszką Razer Basilisk, a także płynnie z podkładką Razer Goliathus Control Fissure Edition Small.

Silver Monkey Uniwersalny Uchwyt do Szyby i Kokpitu Teleskopowy 49 zł 20 zł Sprawdź w x-kom Prowadź odpowiedzialnie i wybierz uniwersalny uchwyt samochodowy Silver Monkey. Twój smartfon będzie w nim bezpieczny, a Ty będziesz go mieć stale na oku, odbierając rozmowy lub zmieniając trasę przejazdu. Teleskopowy uchwyt pozwala swobodnie zmieniać ułożenie ekranu, mocna przyssawka utrzyma akcesorium w miejscu.

Philips Ultra Alkaline AA 15,99 zł 10 zł Sprawdź w x-kom Jeśli po prostu musisz mieć to, co najlepsze, wybierz baterie Ultra Alkaline. Dają one 30% więcej mocy niż zwykłe baterie alkaliczne, dzięki czemu doskonale nadają się do zasilania energochłonnych urządzeń. Baterie alkaliczne są sześć razy lepsze niż przeciętne baterie cynkowo-węglowe.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy rowna-cena i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 24.06.2020 do 30.06.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Inne przecenione artykuły znajdziecie na stronie promocji banknotowej x-komie.

Promocja 100x100 dla wielbicieli aplikacji mobilnej

Ostatnia promocja dostępna jest tylko dla użytkowników aplikacji mobilnej x-kom. W tej ofercie znalazło się wiele przydatnych akcesoriów objętych atrakcyjnymi rabatami. Promocja 100x100 oznacza 100 przecenionych produktów, a każdy z nich dostępny jest tylko w ilości 100 sztuk, dlatego warto się pospieszyć, zanim wszystkie zostaną wykupione. Wszystkie artykuły dostępne w promocji objęte zostały darmową dostawą. Naszą uwagę przykuły, między innymi, poniższe propozycje:

Razer Huntsman Clicky Optical Switch 499 zł 349 zł Sprawdź w x-kom W klawiaturze Razer Huntsman zostały zastosowane nowe przełączniki optomechaniczne Razer wykorzystujące technologię optyczną, która zapewnia niezrównaną szybkość, oraz stabilizator klawiszy, dzięki któremu każde naciśnięcie klawisza jest precyzyjne i dokładne.

Targus Mobile VIP Large Laptop Backpack 245 zł 129 zł Sprawdź w x-kom Plecak Targus Mobile VIP Large Laptop Backpack został zaprojektowany dla osoby, która często się przemieszcza i potrzebuje dużo miejsca dla swojego sprzętu i dokumentów. Dzięki temu stylowemu i pojemnemu plecakowi zawsze bezpiecznie przeniesiesz cały Twój sprzęt. Plecak posiada wbudowany system, który ochroni Twoje urządzenia w momencie upadku.

Samsung 64GB microSDXC PRO Endurance UHS-I 100MB/s 95 zł 75 zł Sprawdź w x-kom Nie musisz się już martwić ciągłym nagrywaniem. Karta PRO Endurance firmy Samsung zapewni rejestrację wszystkich najważniejszych momentów, ponieważ gwarantuje najdłuższe w branży działanie w przypadku wysokiej rozdzielczości monitoringu wideo, także w trudnych warunkach

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy 100x100 i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna jest od 15.06.2020 do 25.06.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Aplikację mobilną x-kom możecie pobrać ze sklepów App Store oraz Google Play. Wszystkie produkty z promocji 100x100 znajdziecie za to na stronie x-komu.

Zwrot towaru? Bezproblemowy!

Na zakończenie warto przypomnieć o bezproblemowym zwrocie towaru w x-komie. Na zwrot nieudanych zakupów macie 15 dni i wystarczy, że wypełnicie zgłoszenie zwrotu, a następnie zaniesiecie zwracany towar do salonu x-kom lub nadacie go paczką. Sklep w zaledwie 3 dni zwróci wam pieniądze, a jeżeli z jakiegoś powodu nie dotrzyma tego terminu, otrzymacie bon w wysokości 50 zł na kolejne zakupy.

Szczegóły odnośnie bezproblemowego zwrotu towarów znajdziecie w x-komie.

