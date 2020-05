TAGAP 3 1.9

30.10.2016 12:50 • Recenzja do wersji 1.6

Bardo fajna platformówka, działa bezproblemowo pod Widnwos 8.1. Plus za grafikę i dźwięk oraz ilość etapów. Jest to świetna propozycja na weekend która szybko się nie znudzi i zapewni kilka godzin rozrywki. Sterowanie bardzo łatwe. Możliwości bohatera rozbudowane. Ponadto możemy zapisywać grę. Jedyny minus to brak polskiego interfejsu i spolszczenia fabuły: czasem trzeba uważnie rozczytać zadanie do wykonania. Mimo wszystko gra warta polecenia.