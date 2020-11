TCL i rolowany OLED TV. Zwija się niczym kurtyny w teatrze

Udostępnij:

Chiński gigant rynku telewizorów TCL właśnie opracował ciekawy prototyp telewizora OLED. Przypomina zamysłem rolowany OLED firmy LG (Signature Series OLED TV R). Chodzi o odbiornik, którego ekran zwija się, ale w zupełnie inny sposób niż u LG.

LG Signature Series OLED TV R zwijał się od dołu do góry. Natomiast w tym roku na konferencji DTC 2020 firma TCL pokazała prototyp telewizora OLED z ekranem rolującym się od prawej do lewej. Zupełnie niczym rozwijający się pergamin albo kurtyny w teatrze.

Demonstracja takiego ekranu ma raczej na celu pokazanie, że taka technologia jest już możliwa, a tego typu konstrukcje są stabilne.

Co ciekawe, prototyp TCL przypomina oryginalny zamysł LG, bo koreański gigant zanim wydał ostatecznie swój rolowany OLED, także kombinował z ekranem zwijanym na boki.

Jako że to na razie produkt prototypowy, nie wiemy, kiedy i czy w ogóle wejdzie do sprzedaży. Jedno jest pewne, jeśli tak się stanie, to tani nie będzie. LG SIGNATURE OLED RX kosztuje 87 tysięcy dolarów w USA (339 tys. zł wg kursu średniego NBP z 3 listopada 2020 r.).