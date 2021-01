Pobierz p​rogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

TCP Optimizer to darmowe narzedzie dla systemu operacyjnego Windows, które oferuje możliwość zoptymalizowania połączenia internetowego użytkownika i zwiększenie jego szybkości.

Wykorzystywanie zaawansowanych algorytmów umożliwia programowi TCP Optimizer odnalezienie najlepszego okienka TCP dla określonego połączenia internetowego. Umożliwia on dostosowanie wszystkich powiązanych parametrów TCP/IP, takich jak MTU czy RWIN, jak również bardziej zaawansowanych (QoS i ToS/Diffserv). Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale tak naprawdę wystarczy określić prędkość łącza, wybrać odpowiedni tryb pracy i zatwierdzić przyciskiem, by TCP Optimizer rozpoczął działanie.

TCP Optimizer zostało stworzone z myślą o optymalizacji szerokopasmowego połączenia internetowego, ale w praktyce może być stosowane do ulepszenia działania dowolnego połączenia (nawet modemowego). Dodatkowe narzędzia pozwalają na sprawdzanie średniego czasu oczekiwania na hosta i znalezienie możliwie największego pakietu (MTU).

Warto dodać, że TCP Optimizer nie wymaga instalacji. Po pobraniu wystarczy uruchomić narzędzie z poziomu administratora systemu operacyjnego Windows.