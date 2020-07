TLauncher dla Minecrafta 2.72

​Pobierz program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

TLauncher to jeden z najprostszych (nieoficjalnych) launcherów dla sanboksowej gry Minecraft, który stworzony i rozwijany jest przez Rosjan. Dzięki niemu w łatwy sposób pobierzemy i zainstalujemy na komputerze dowolne wydanie gry (w tym edycje rozwojowe), a także dostosujemy rozgrywkę do indywidualnych preferencji.

Obsługa narzędzia nie należy do skomplikowanych, a polska wersja językowa jest z pewnością dodatkowym atutem dla początkujących użytkowników. Po uruchomieniu TLauncher należy stworzyć profil gracza, a następnie pobrać i zainstalować wybraną edycje Minecrafta. Co istotne, narzędzie pozwala na instalację więcej niż jednego wydania gry i obsługuje wersje od pierwszych rozwjowych do najnowszej 1.12.2.

Kolejne funkcje TLauncher to wybór lokalizacji, w której instalowana ma być gra, definiowanie rozdzielczości oraz czy rozgrywka prowadzona ma być w trybie pełnoekranowym, dodawanie argumentów dla JVM oraz alokacja pamięci operacyjnej.

TLauncher udostępniony został dla najpopularniejszych platform systemowych - Windows, Linux oraz Mac OS.