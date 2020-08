TOP5 dobrychprogramów — darmowe antywirusy

Udostępnij:

Programy antywirusowe to temat rzeka. Na rynku jest ogromna ilość oprogramowania tego typu. Królują płatne wersje programów, jednak są też rozwiązania bezpłatne, które w warunkach domowych sprawdzą się znakomicie.

Poniżej TOP5 darmowych programów antywirusowych, które są najczęściej pobierane z naszego katalogu.

5. Comodo AntiVirus (liczba pobrań: 749 615)

Comodo AntiVirus jest całkowicie bezpłatnym (również do zastosowań komercyjnych!) programem antywirusowym, którego zadaniem jest wykrywanie, blokowanie i usuwanie z komputera różnego szkodliwego oprogramowania - wirusów, trojanów, komponentów szpiegujących oraz wielu innych zagrożeń. Skutecznie ochroni komputer w czasie rzeczywistym, korzystając przy tym z technologii chmury, która zapewnia wysoką wykrywalność zainfekowanych plików, nawet w przypadku, kiedy użytkownik nie posiada aktualnej bazy sygnatur wirusów.

Ponadto Comodo Antivirus oferuje również skaner behawioralny, pozwalający identyfikować nieznane zagrożenia typu Zero-Day oraz mechanizm piaskownicy (Sandbox) do uruchamiania potencjalnie niebezpiecznego oprogramowanie w wirtualnym, całkowicie odizolowanym od systemu operacyjnego środowisku. Aplikacja zapewnia ochronę skrzynki mailowej, a także definiowanie list zaufanych aplikacji i tryb Game Mode, skierowany dla graczy.

Program posiada przyjazny i spolszczony w dużym stopniu przez społeczność użytkowników interfejs graficzny. Jego obsługa pomimo sporej funkcjonalności nie powinna przysporzyć problemów nawet początkującym użytkownikom. Pośród zalet programu wymienić należy częste aktualizacje baz wirusów oraz prosty mechanizm zmiany poziomu zabezpieczenia. Ciekawostką jest też fakt, Comodo Antivirus jest też dostępny w wersji na Androida.

Aplikację Comodo Antivirus można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Adaware Antivirus Free (liczba pobrań: 1 349 673)

Darmowy program antywirus szwedzkiej formy Lavasoft. Przeznaczony do ochrony komputera w czasie rzeczywistym przed rożnego rodzaju wirusami, koniami trojańskimi, komponentami spyware, rootkit czy keylogger. Wcześniej program znany był głównie z usuwania komponentów szpiegujących (występował pod nazwą Ad-aware).

Wersja darmowa w porównaniu do edycji płatnych została w znacznym stopniu ograniczona. Adaware Antivirus Free oferuje moduł ochrony w czasie rzeczywistym, pozwalający na bieżąco chronić komputer przed infekcjami, mechanizm skanowania plików i dysków na żądanie, którego pracę i obszary działania można w dużym stopniu konfigurować, moduł antyspaware oraz tryb dla graczy.

W programie nie zabrakło również wielu innych przydatnych podczas codziennej pracy funkcji. Mowa tutaj o kwarantannie, w której umieszczane są zainfekowane pliki, harmonogramie zadań, pozwalającym automatyzować proces skanowania komputer oraz listy ignorowanych lokalizacji, pomijanych podczas skanowania.

Aplikację Adaware Antivirus Free można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Avira Free Antivirus (liczba pobrań: 2 513 161)

Avira Free Antivirus to skuteczny, darmowy program, kompleksowo chroniący system przed zagrożeniami. Program oferuje skaner na życzenie, ochronę w czasie rzeczywistym i zaporę sieciową. Program jest w stanie ochronić użytkownika także przed nowoczesnymi zagrożeniami, jak ransomware, programy szpiegujące i naruszające prywatność.

Program ma prosty, czytelny interfejs, pozwalający szybko zorientować się, w jakim trybie pracuje program, kiedy została zaktualizowana baza sygnatur i kiedy odbyło się ostatnie skanowanie, a ponadto w dziale poświęconym ochronie w czasie rzeczywistym można sprawdzić, jaki plik został ostatnio przeskanowany. Kolejne operacje można planować w harmonogramie. Ponadto łatwo można przeglądać raporty i zdecydować, co stanie się z plikami, które trafiły do kwarantanny.

Silnik Aviry chroni przed zagrożeniami typu malware, w tym wirusami, trojanami, robakami i spyware. Nowością jest ochrona przed ransomware i innymi znanymi programami szyfrującymi dane. Avira Free Antivirus monitoruje wszystkie otwierane i zapisywane dane. Można wykluczyć niektóre rozszerzenia spod ochrony w ustawieniach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po wykryciu podejrzanego pliku sygnatura jest wysyłana do skanera w chmurze, który porównuje dane ze znanymi już zagrożeniami i na tej podstawie określa, czy plik rzeczywiście stanowi zagrożenie.

[img=avira3]

Kolejną zaletą Avira Free Antivirusa są niewielkie wymagania. Program bez większych przeszkód może być wykorzystywany do ochrony starszych komputerów, których praca nie będzie przez niego zakłócana. Program jest też dostępny ma platformę macOS.

Aplikację Avira Free Antivirus można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. AVG AntiVirus Free (liczba pobrań: 6 589 382)

AVG AntiVirus Free to bezpłatna wersja popularnego programu antywirusowego AVG. Nie zawiera wszystkich modułów, ale chroni komputer przed szkodliwym oprogramowaniem i co ważne, jest bardzo lekki dla systemu operacyjnego. Program poza wersją dla Windows, jest w wersjach na macOS i Android.

Głównym składnikiem programu jest skaner antywirusowy. Działa w tle, monitoruje pliki i chroni komputer przed wirusami, trojanami i innymi szkodnikami. W każdej chwili możliwe jest uruchomienie ręcznego skanowania pełnego, a także tzw. skanowania inteligentnego, które sprawdza krytyczne miejsca w systemie. Dostępna jest także opcja wykrywania rootkitów. AVG wyróżnia się na tle wielu płatnych pakietów bardzo niskim użyciem zasobów systemowych – program jest na tyle lekki, że może być z powodzeniem wykorzystywany nawet na starszych komputerach.

Aplikacja chroni użytkownika podczas surfowania w Internecie – moduł LinkScanner skanuje linki i witryny, blokując dostęp do sfałszowanych stron internetowych. W programie znajduje się również składnik Idenity Protection, który chroni wirtualną tożsamość użytkownika przed kradzieżą. AVG AntiVirus Free skanuje pocztę internetową podczas korzystania z protokołów POP3, SMTP i IMAP. Wykorzystuje do tego celu zarówno dane z bazy wirusów jak i zaawansowane mechanizmy heurystyczne. Jest w stanie wykrywać potencjalne niechciane aplikacje, skanować archiwa i przenosić wykryte szkodniki do kwarantanny.

Aplikację AVG AntiVirus Free można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Avast Free Antivirus (liczba pobrań: 40 490 847)

Avast Free Antivirus (dawniej avast! Home Edition) to niezwykle popularny, w pełni darmowy program antywirusowy. Zabezpiecza komputer przed szkodliwym oprogramowaniem podczas codziennej pracy. Skanuje wysyłane i odbierane wiadomości e-mail, przeglądane strony internetowe, a także dba o aktualność systemu. Program jest też dostępny na platformy macOS i Android.

Podobnie jak wiele płatnych, komercyjnych programów antywirusowych również Avast Free Antivirus oferuje ochronę komputera w czasie rzeczywistym i funkcję automatycznego pobierania definicji wirusów realizowaną poprzez tzw. mechanizm strumieniowego wysyłania. Jest to niezwykle istotne, ponieważ tylko aktualna baza sygnatur wirusów (aktualizowana co 3-4 minuty) może zapewnić nam maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Program daje możliwość skanowania komputera w czasie uruchamiania systemu, monitorowania zachowań, a także analizę stron WWW i ochronę przed szkodliwymi skryptami.

Wśród dodatków znajdziemy moduł odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci domowej. Umożliwia on przeskanowanie sieci z jakiej korzystamy pod kątem m.in. podatności stosowanego routera na różnego rodzaju ataki, jego ustawień, a także stosowanego sposobu szyfrowania połączenia Wi-Fi. Inne przydatne narzędzie to Smart Scan, który uruchamia wszystkie najważniejsze moduły po kolei, a następnie przedstawia zbiorcze wyniki w uproszczonej formie z możliwością szybkiego rozwiązania ewentualnych problemów.

Oprogramowanie antywirusowe Avast jest w stanie skanować ruch odbywający się poprzez bezpieczny protokół HTTPS. Pomoc techniczna wewnątrz aplikacji jest bardzo rozbudowana: korzysta z połączenia internetowego, dzięki czemu zawsze mamy dostęp do najnowszych wskazówek i porad. Program jest udostępniany za darmo do użytku niekomercyjnego, posiada w pełni spolszczony interfejs użytkownika.

Aplikację Avast Free Antivirus można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak oto prezentuje się nasze TOP5 bezpłatnych programów antywirusowych. Prawdziwym fenomenem w tym zestawieniu jest Avast Free Antivirus, który zdeklasował pozostałą czwórkę. O jego stałej popularności niech świadczy fakt, że jest w TOP10 wszystkich pobieranych programów z dobrychprogramów, a dzienna ilość pobrań waha się między 1500 a 1800!

Zaznaczę, że ranking powstał w oparciu o popularność danej aplikacji w naszym katalogu (decyduje ilość pobrań). A jak wygląda sytuacja u Was? Używacie programów antywirusowych? Wolicie płatne wersje, czy bezpłatne, a może wystarcza Wam systemowy Windows Defender? Dajcie znać w komentarzu, jaki są Wasze typy i jak się chronicie przed zagrożeniami płynącymi z internetu.