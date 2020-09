TOP5 dobrychprogramów do emulacji napędów CD/DVD/Blu-Ray

Udostępnij:

W dobie cyfrowej dystrybucji wszelkich treści napędy optyczne odeszły do lamusa. Część aplikacji, np. Microsoft Office jest udostępniana w formie obrazów płyt. Co prawda Windows 10 obsługuje obrazy, ale bardziej rozbudowane funkcje oferują emulatory napędów.

Tym razem prezentujemy TOP5 najpopularniejszych programów do emulowania napędów optycznych. Lista jest odzwierciedleniem popularności danej aplikacji, która jest wyrażona liczbą pobrań z naszego katalogu.

5. DVDFab Virtual Drive (liczba pobrań: 88 389)

DVDFab Virtual Drive to proste i darmowe narzędzie do tworzenia w systemie Windows wirtualnych napędów CD/DVD/Blu-Ray, a także montowania w nich obrazów płyt.

Program umożliwia stworzenie aż 18 wirtualnych napędów, w których zamontować możemy obrazy płyt w formatach BIN, DVD, IMG, ISO, UDF, NRG i CCD. Pozwala to na uzyskanie dostępu do zawartości nośnika w identyczny sposób jak w przypadku gdybyśmy nagrali obraz na płytę, a następnie umieścili ją w czytniku. Takie rozwiązanie poza brakiem konieczności wypalania danych na nośnik ma jedną znaczącą zaletę - umożliwia emulowanie wielu napędów, gdy średnio w komputerze zainstalowane są tylko 1-2 fizyczne czytniki. Ponadto transfer danych jest dużo wyższy, a sam komputer generuje mniej hałasu. Ma to znaczenie w przypadku instalacji np. gier, które zajmują kilka płyt.

Po uruchomieniu DVDFab Virtual Drive dodaje swoją ikonę w zasobniku systemowym. To za jej pośrednictwem zarządzać można wirtualnymi napędami i zainstalowanymi w nich obrazami. Program daje możliwość automatycznego montowania ostatniego obrazu, odmontowywania wszystkich napędów po zamknięciu narzędzia, uruchamiania wraz z systemem, a także zarządzania obrazami z poziomu menu kontekstowego.

Pomimo wielu zalet program oferuje dużo mniejsze możliwości niż programy z czołówki listy. Rekompensują to jednak małe rozmiary, minimalne wykorzystanie zasobów systemowych oraz szybkość działania.

Aplikację DVDFab Virtual Drive można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. DAEMON Tools Pro (liczba pobrań: 168 996)

DAEMON Tools Pro to pośrednia funkcjonalnie wersja popularnego narzędzia do tworzenia i zarządzania wirtualnymi napędami CD/DVD w systemie Windows. To płatna wersja programu, licencja wieczysta na trzy stanowiska to wydatek około 135 PLN. Można też wykupić subskrypcję, na 1 miesiąc, 6 miesięcy i 12 miesięcy. Cena dostępu przez 1 miesiąc to około 27 PLN.

Jedną z najważniejszych zalet programu jest możliwość emulacji wielu najpopularniejszych technologii zabezpieczeń nośników - m.in. Safedisc, Securom, Laserlock, CDCOPS, StarForce, Protect CD i innych, która okazuje się niezwykle przydatna w przypadku oprogramowania, wymagającego do działania umieszczonej w napędzie nośnika instalacyjnego. Program uruchamiany może być wraz z systemem, dając przy tym możliwość automatycznego tworzenia wirtualnych napędów i montowania w nich obrazów płyt. Dostęp do programu możliwy jest z poziomu ikony w zasobniku systemowym.

DAEMON Tools Pro pozwala emulować do 32 urządzeń DT i SCSI, umożliwiając wykorzystanie 4 wirtualnych urządzeń IDE do zaawansowanej emulacji. Program obsługuje obrazy płyt w formatach MDX, MDS/MDF, ISO, B5T, B6T, BWT, CCD, CDI, BIN/CUE, APE/CUE, NRG, PDI i ISZ.

Poza funkcjonalnością pozwalającą zarządzać wirtualnymi napędami narzędzie oferuje także możliwość tworzenia (ISO, MDS/MDF i MDX), edytowania i konwertowania wszystkich wspieranych formatów płyt do plików MDF/MDS lub MDX. Ponadto program umożliwia zabezpieczanie obrazów hasłem i ich podział na mniejsze pliki, wypalanie obrazów na płyty, tworzenie i nagrywanie kompilacji zawierających dane RMPS, tworzenie bootowalnych obrazów, kasowanie zawartości nośników wielokrotnego zapisu itp. DAEMON Tools Pro obsługuje najpopularniejsze systemy plików ISO9660, ISO9660 + Joliet oraz UDF.

Aplikację DAEMON Tools Pro można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Virtual CD (liczba pobrań: 192 718)

Virtual CD to, uznawany za najlepszy i najbardziej rozbudowany, program do emulowania napędu CD lub DVD. Licencja na program jest płatna. Za użycie programu na jednym komputerze należy uiścić opłatę około 135 PLN. Co ciekawe, dostępne są też wersje sieciowe programu, a także dedykowana wersja dla szkół.

Program umożliwia emulację jednego lub więcej napędów różnych typów, a dane pobiera z przeniesionej wcześniej zawartości płyty na dysk twardy komputera lub pobiera z obrazu płyty w formacie ISO. Virtual CD umożliwia nawet "nagrywanie" wirtualnych płyt. Dzięki Virtual CD można korzystać z ulubionych aplikacji lub gier wymagających instalacyjnej płyty w napędzie, a także słuchania muzyki czy oglądania filmów bez konieczności fizycznego umieszczania płyty w napędzie.

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest wielokrotnie szybszy odczyt danych z dysku twardego niż napędu CD/DVD, cichsza praca komputera oraz brak zużycia oryginalnych nośników.

Aplikację Virtual CD można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Virtual CloneDrive (liczba pobrań: 561 124)

Bezpłatny i prosty program firmy Elaborate Bytes (znanej z programów CloneCD i CloneDVD), służący do tworzenia w systemie do 8 wirtualnych napędów CD/DVD. Takie napędy posiadają właściwości klasycznego urządzenia fizycznego tj. możliwe jest "wkładanie" i "wyciągnie" płyty - przy czym dane pobierane są z wcześniej przygotowanych obrazów płyt stworzonych np. przy pomocy programu CloneCD. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest szybsza praca oraz ochrona oryginalnego nośnika.

Obsługa programu jest bardzo łatwa - wystarczy na ikonie wirtualnego napędu kliknąć prawym przyciskiem myszy i poprzez menu kontekstowe wybrać żądany plik z obrazem płyty (Virtual CloneDrive wykrywa ostatnie obrazy stworzone za pomocą programu CloneCD).

Aplikację Virtual CloneDrive można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1 DAEMON Tools Lite (liczba pobrań: 14 246 414)

DAEMON Tools Lite to jedno z najpopularniejszych narzędzi przeznaczonych do tworzenia wirtualnych napędów CD/DVD/BD w systemie Windows. Dzięki niemu będziemy w stanie zamontować pliki obrazów płyt i korzystać z nich zupełnie jak ze standardowych nośników, także w przypadku danych zabezpieczonych.

Największym atutem aplikacji jest możliwość emulacji technologii zabezpieczeń takich jak Safedisc, Securom, Laserlock, CDCOPS, StarForce i Protect CD. Tego typu rozwiązanie jest bardzo przydatne w przypadku programów lub gier, które do poprawnej pracy wymagają stale umieszczonej w napędzie instalacyjnej płyty. Program po zainstalowaniu jest dostępny z zasobnika systemowego (tray), skąd w prosty sposób może być obsługiwany. Aplikacja umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku napędów wirtualnych do montowania płyt różnego typu np. CD, DVD, Blu-ray.

Poza samą funkcją emulowania napędów, DAEMON Tools Lite wyposażony został również w ciekawe narzędzie do tworzenia kopii płyt w formacie MDX, MDS oraz popularnym ISO. Pozwala nie tylko na skopiowanie zawartości nośnika do obrazu, ale również na zabezpieczenie go hasłem. Program oferuje ponadto możliwość nagrywania plików obrazów, jednak by ta funkcja była odblokowana, należy opłacić i aktywować odpowiednią funkcje. Aplikacja umożliwia kompresowanie obrazów, co ma zapewnić oszczędność miejsca na dysku w sytuacji archiwizowania dużej ilości danych. Dzięki niej zamontujemy również dyski maszyn wirtualnych i szyfrowane kontenery TrueCrypt.

DAEMON Tools Lite jest oprogramowaniem dostępnym za darmo do użytku niekomercyjnego. Dostępna jest również płatna wersja z poszerzoną funkcjonalnością, DAEMON Tools Pro, który też gości w naszym TOP5. Interfejs programu jest dostępny w polskiej wersji językowej, aplikacja oferuje także pełne wsparcie dla nowych wersji systemu Windows.

Aplikację DAEMON Tools Lite można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Nooo! DAEMON Tools Lite zawładnął kategorią, aż dziw bierze, że to tak popularne narzędzie. Dzienna liczba pobrań waha się między 700 a 900! I nic dziwnego, że program od dawna znajduje się w dziesiątce najpopularniejszych programów w całym naszym katalogu.

Ciekawi nas, czy programy tego typu są przez Was jeszcze używane? W jakich sytuacjach? Dajcie znać w komentarzach. Od siebie dodam, że z fizycznego napędu zrezygnowałem już lata temu, nawet w używanym przeze mnie 17-calowym notebooku próżno go szukać, za to DAEMON Tools Lite używam sporadycznie w ciągu roku.