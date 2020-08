TOP5 dobrychprogramów do kompresowania plików

Udostępnij:

W dobie bardzo pojemnych dysków zarówno tych w komputerach, jak i tych chmurowych, używanie kompresorów plików może wydawać się, łagodnie pisząc, fanaberią ekscentryka. Okazuje się jednak, że narzędzia tego typu cały czas cieszą się niesłabnącą popularnością, a liczby dziennych pobrań z naszego katalogu idą w setki.

Przedstawiamy Wam TO5 programów do archiwizowania plików, które znajdziecie w naszym katalogu. Dodam tylko, że ranking stworzony został na podstawie liczby pobrań i świadczy o popularności danej aplikacji wśród naszych czytelników.

5. Bandizip (liczba pobrań: 113 944)

Bandizip to lekki, szybki i darmowy program do kompresji danych, który z powodzeniem obsługuje archiwa w najpopularniejszych formatach, stworzone m.in. przy użyciu 7-Zipa, WinZipa oraz WinRARa.

Podstawowym atutem narzędzia jest jego prostota. Wyposażony on został w przejrzysty interfejs graficzny oraz zestaw jedynie niezbędnych funkcji, przez co program doskonale sprawdza się w domowych zastosowaniach, ale nie tylko. Z jego pomocą sprawnie wypakujemy zawartość dowolnego archiwum, stworzymy nowe archiwum zadanym poziomem kompresji, podzielimy je na części lub zabezpieczymy hasłem.

Bandzip oferuje również opcje usuwania plików po archiwizacji, pozwalającą automatycznie kasować z dysku dane, które poddaliśmy kompresji i które umieszczone zostały w archiwum. Nie zabrakło również funkcji testowania skompresowanych danych na występowanie różnego rodzaju błędów oraz wsparcia dla metody "przeciągnij-i-upuść".

Program wyposażony został w zaawansowane algorytmy kompresji ZIP oraz wsparcie dla wielordzeniowych procesorów, dzięki czemu poprzez jednoczesne wykorzystanie do tworzenia archiwów wielu wątków skraca się czas poświęcany na tę operację. Bandizip pozwala na wypakowywanie zawartości archiwów RAR, ACE, ALZ, APK, ARJ, BH, BZ, BZ2, CAB, EGG, GZ, J2J, JAR, IMG, IPA, ISO, LHA, LZH, LZMA, PMA, TBZ, TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WAR, WIM, XZ, i ZIP, a także tworzenia skompresowanych danych w formatach ZIP/ZIPX, TAR, TGZ, 7Z oraz EXE.

Wersja bezpłatna emituje reklamy, które nie wpływają na działanie programu. Dla właścicieli komputerów Apple jest dostępna wersja programu dla systemu macOS.

Aplikację Bandzip można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. IZArc (liczba pobrań: 285 368)

IZArc to darmowy kompresor plików posiadający wsparcie dla bardzo dużej ilości archiwów stając się najbardziej kompatybilnym archiwizerem dostępnym na rynku. Program został napisany przez jedną osobę, zdolnego programistę Ivana Zaharieva.

Oprócz podstawowych funkcji pakowania i rozpakowywania archiwów IZArc umożliwia również otwieranie obrazów płyt CD taki jak ISO, BIN, CDI i NRG. Dodatkowo program może tworzyć samorozpakowujące się archiwa (SFX), wspiera szyfrowanie plików AES 256-bit, umożliwia naprawę uszkodzonych archiwów ZIP, integruje się z menu kontekstowym Windows Explorera, potrafi również konwertować różne formaty plików pomiędzy sobą (również obrazy CD), podglądać i wpisywać komentarze do plików i znacznie więcej.

Lista obsługiwanych formatów archiwów wygląda imponująco i przedstawia się tak: 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CDI, CAB, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, JAR, LHA, LIB, LZH, MBF, MDF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RAR, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XXE, YZ1, Z, ZIP, ZOO.

Aplikację IZArc można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. WinZip (liczba pobrań: 1 120 433)

I proszę, na trzeciej pozycji wpada prawdziwa legenda, program znany od dekad, który przeszedł już kilka metamorfoz i nadal jest popularny wśród użytkowników na całym świecie. Choć to komercyjny produkt, za który trzeba zapłacić około 180 PLN

Program integruje się z powłoką systemową Windows, oferując wszystkie niezbędne opcje do wygodnej pracy z archiwami. Jego funkcjonalność obejmuje m.in. możliwość tworzenia samorozpakowujących się archiwów, dzielenia plików na segmenty o ustalonym rozmiarze, zabezpieczania archiwów algorytmem szyfrującym AES, samoczynnego tworzenia kopii bezpieczeństwa, a także wysyłania ich na serwer FTP lub nagrywania na płyty CD/DVD. Z jego poziomu łatwo podejrzymy zawartość archiwów bez konieczności dekompresji.

W najnowszej wersji WinZip wyposażony został w funkcje do udostępniania naszych archiwów online w takich usługach jak SkyDrive, Dropbox oraz Google Drive. Za sprawą wbudowanego narzędzia łatwo udostępnimy także archiwa w serwisach społecznościowych i wyślemy je jako załącznik wiadomości e-mail (po uprzednim ich umieszczeniu w chmurze).

Nie zabrakło również opcji konwersji dokumentów stworzonych przy użyciu pakietu Microsoft Office do formatu PDF (opcjonalnie PDF z atrybutem tylko do odczytu) oraz przygotowywania grafiki do jej udostępnienia online. WinZip potrafi również zabezpieczać dokumenty PDF i zdjęcia znakiem wodnym. Program poza swoimi własnymi formatami ZIP oraz ZIPX obsługuje również archiwa RAR, 7Zip, BZ2, LHA/LZH i wiele innych.

Aplikację WinZip można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. 7-Zip (liczba pobrań: 5 411 831)

Kolejny archiwizer napisany przez programistę pasjonata, Igora Pavlova. 7-Zip to najlepszy i najpopularniejszy program do kompresji danych, który udostępniony został całkowicie bezpłatnie. Bazuje na własnym formacie 7Z o wysokim współczynniku kompresji, wspierając przy tym wiele innych powszechnie stosowanych formatów takich jak BZIP2, GZIP, TAR, ZIP, RAR, ARJ, CAB, DMG itd.

Jak już zostało wspomniane, opisywany program wprowadza własny format archiwów 7Z, który stanowi alternatywę dla popularnego RAR-a czy ZIP-a. Charakteryzuje się on otwartą architekturą, wysokim współczynnikiem kompresji (archiwa skompresowane do formatu 7Z zajmują 2-10 % mniej przestrzeni na dysku), wykorzystaniem metody kompresji LZMA and LZMA2, szyfrowaniem danych algorytmem AES-256 oraz obsługą bardzo dużych partii danych (nawet 16000000000 GB!). 7-Zip potrafi wykorzystywać moc obliczeniową nowoczesnych, wielordzeniowych procesorów, jednocześnie mogąc się pochwalić niewielkim zapotrzebowaniem na zasoby systemowe podczas kompresji i dekompresji, a także dużą szybkością działania nawet na starszych komputerach.

Na pierwszy rzut oka narzędzie nie wyróżnia się zbytnio na tle konkurencji - WinRara czy WinZipa. Oferuje ono zbliżony interfejs graficzny, który w głównej mierze opiera się na jednym oknie i dostępny jest w wielu wersjach językowych (w tym również w polskiej) a jego obsługa wygląda niemal identycznie. 7-Zip pozwala na tworzenie standardowych archiwów, samorozpakowujących się archiwów, zabezpieczanie ich hasłem, oferuje integrację z powłoką systemu Windows, dysponuje przyjaznym menedżerem plików i jako plugin może być wykorzystywany w programie FAR Manager. Program obsługiwany może być przy użyciu GUI, jak również z poziomu wiersza poleceń - w trybie tekstowym.

W wersji 19.00 programu 7-Zip naprawionych zostało kilka błędów, a także zwiększone zostało bezpieczeństwo szyfrowanych archiwów 7z. Rozmiar losowego wektora inicjalizacji, czyli ciągu liczb losowych, które będą częścią klucza, został powiększony. Dzięki temu długość klucza zwiększyła się z 64 do 128 bitów. Skoro klucz jest dłuższy, szyfr trudniej złamać. Poprawione zostało też działanie generatora liczb pseudolosowych, dzięki czemu daje bardziej zróżnicowane wyjście.

Aplikację 7-Zip można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. WinRAR (liczba pobrań: 19 390 090)

WinRAR to jeden z najpopularniejszych archiwizatorów dostępnych na rynku i hegemon w naszym katalogu pod względem pobrań! Program zwraca swoją uwagę prostotą obsługi połączoną z dużymi możliwościami: dzięki niemu stworzymy nowe archiwa, zmodyfikujemy już istniejące, a także zabezpieczymy dane hasłem. Jeżeli archiwum ulegnie uszkodzeniu, to właśnie WinRAR będzie w stanie je naprawić. W swej początkowej fazie rozwijany przez jednego, zdolnego programistę Alexandra Roshala.

Dzięki programowi WinRAR możemy tworzyć archiwa w formatach RAR, RAR5 (są to własnościowe algorytmy producenta), a także ZIP. Pozwala on również na wypakowywanie archiwów innego typu np. CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z i 7-Zip. Ogromną zaletą aplikacji jest możliwość naprawy archiwów i wykorzystywania danych naprawczych w nich zawartych. W tym przypadku niejednokrotnie radzi sobie znacznie lepiej od alternatywnych zamienników.

Archiwizator pozwala na tworzenie samorozpakowujących się archiwów SFX, możliwe jest również zaszyfrowanie plików przy pomocy algorytmu AES-256. Nowa wersja umożliwia sprawdzenie hasła archiwum bez jego kompletnego rozpakowywania, znacznie przyśpiesza więc dostęp do danych. Archiwa mogą oprócz plików zawierać także dodatkowe komentarze i niektóre informacje z systemu plików np. oryginalne uprawnienia, a także strumienie. W razie potrzeby możliwe jest utworzenie archiwów o określonej wielkości np. w celu podzielenia ich, aby zmieściły się a płytę CD lub DVD. Program radzi sobie bardzo dobrze nawet z gigantycznymi plikami zajmującymi dziesiątki gigabajtów.

Dużą zaletą aplikacji jest wykorzystywane możliwości nowych procesorów. Korzysta on z zalet 64-bitowej architektury, podczas kompresowania i dekompresowania wykorzystuje wiele rdzeni procesora, co znacznie przyśpiesza wszystkie operacje. Uwagę zwracają również rozbudowane opcje kompresji: podstawowe ustawienia umożliwiają wybranie stopnia kompresji i wielkości słownika, możliwe jest jednak oddzielne określenie parametrów dla różnych typów danych. Na plus wyróżnia się tutaj algorytm RAR5, w którym zastosowano większy rozmiar słownika (do 1 GB). Oprócz interfejsu graficznego WinRAR oferuje obsługę za pomocą wiersza poleceń. Dzięki temu możliwe jest zautomatyzowanie jego pracy.

Aplikację WinRAR można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Oto nasze TOP5 programów do kompresji plików. Wygląda ono nader ciekawie. Zaskakujące jest to, że na pierwszym miejscu jest aplikacja komercyjna za którą trzeba finalnie zapłacić trochę grosza. Chwilę trwało, zanim rozgryzłem tak dużą popularność WinRARA. Otóż, według licencji bezpłatnie możemykorzystać z programu przez 40 dni od dnia instalacji, po tym czasie powinniśmy kupić licencję, raz i do tego bezterminowo.

Szkopuł w tym, że po tych 40 dniach próbnych program działa dalej bez żadnych ograniczeń, tylko z monitem o potrzebie wykupienia licencji. Jak widać, najwyraźniej większości to nie przeszkadza i gros użytkowników korzysta z programu dalej. Oczywiście zachęcamy do uporządkowania spraw licencyjnych lub przejście na rozwiązania darmowe, zwłaszcza w użytku domowym.

A jak sytuacja wygląda u Was? Korzystacie z programów do kompresowania plików na co dzień? Posiadacie wersje komercyjne czy raczej wersje bezpłatne? A może używacie jakiś ciekawy program, który w naszym TOP5 się nie znalazł? Czekamy na Wasze komentarze.