TOP5 dobrychprogramów do kontroli rodzicielskiej

Dużo się ostatnio mówi o dostępie naszych latorośli do nieodpowiednich treści. Choć komputer z dostępem do internetu to skarbnica wiedzy, w sieci na młodszych użytkowników czyha masa zagrożeń. Rodzice stoją przed wyzwaniem, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje pociechy.

Spieszymy z pomocą dla wszystkich, którzy chcą świadomie zarządzać dostępem do internetu, czasem spędzonym przy komputerze czy też nad listą aplikacji, które dziecko uruchamia na komputerze. Przedstawiamy TOP5 aplikacji do kontroli rodzicielskiej, które są najpopularniejsze w naszym katalogu.

5. Strażnik Ucznia (liczba pobrań: 21 659)

Strażnik Ucznia to program służący do wszechstronnej kontroli poczynań ucznia przy komputerze. Jak sama nazwa wskazuje, dedykowany jest dla szkół. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć go też w domu.

Program posiada takiej funkcje jak kontrola i wyłączanie (komunikatorów, programów do edycji rejestru, bramek SMS, czatów, pornografii, wulgaryzmów), kontrola Internetu, kontrola programów wskazanych przez użytkownika, kontrola klawiatury, kontrola schowka. Poza tym aplikacja Strażnik Ucznia umożliwia kontrolowanie czasu spędzanego przez użytkownika przy komputerze, tworzenie zrzutów ekranowych co określony czas czy zapis czynności dokonanych na komputerze przez użytkownika.

Pełna wersja programu jest płatna, licencja elektroniczna do wykorzystania w domu to wydatek 46 PLN. Program można używać na trzech stanowiskach.

Aplikację Strażnik Ucznia można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Anti-Porn (liczba pobrań: 21 773)

Anti-Porn to bardzo popularne poza granicami naszego kraju narzędzie, służące do kontroli sposobu wykorzystania naszego komputera. Doskonale nadaje się ono do kontrolowania odwiedzanych stron internetowych i uruchamianych programów przez nasze pociechy, małżonków ;-), pracowników oraz inne osoby pracujące na komputerze.

O możliwościach i dużej funkcjonalności świadczyć może fakt, iż program wykorzystywany jest na co dzień przez ponad 8 milionów ludzi na całym świecie. Poza podstawowymi opcjami blokowania wybranych stron, a także ich filtrowania narzędzie oferuje także wiele więcej przydatnych funkcji. Wśród nich znajdziemy m.in. takie, które pozwalają zablokować wybrane komunikatory internetowe, gry komputerowe, a także zdefiniować czas, w którym można z nich korzystać oraz je uruchamiać.

Dodatkowo program wyposażony został w opcje umożliwiające nakładanie restrykcji co do czasu, w którym można korzystać z komputera. Nie zabrakło również funkcji ochrony oczu, która po upłynięciu określonego czasu blokuje komputer, dając tym samym użytkownikowi możliwość odpoczynku. Anti-Porn pozwala również tworzyć rejestr wszystkich odwiedzonych stron internetowych, a także przechwytywać i zapisywać na dysku zrzuty ekranowe (screeny) pulpitu. Dostęp do opcji konfiguracyjnych zabezpieczany jest hasłem podawanym jeszcze podczas instalacji oprogramowania.

Anti-Porn charakteryzuje się dużą skutecznością działania, głównie jeśli chodzi o treści m.in. w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim itp. Aby cieszyć się pełną skutecznością także w języku polskim należy stworzyć w programie listę słów kluczowych w naszym języku. Narzędzie jest bardzo proste w użyciu i pomimo braku polskiej wersji językowej, jego obsługa nie powinna nikomu sprawić trudności.

Aplikację Anti-Porn można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. DNS Angel (liczba pobrań: 23 313)

DNS Angel to niewielkie, darmowe narzędzie, pozwalające chronić nasze pociechy przed stronami internetowymi, które zawierają treści pornograficzne, wyłudzają poufne informacje lub zawierają inne szkodliwe komponenty.

Narzędzie jest bardzo proste, nie wymaga od użytkownika żadnej konfiguracji i zapewnia skuteczną oraz natychmiastową ochronę przed witrynami zawierającymi nieodpowiednie dla dzieci treści. Jego zasada działania jest banalna i ogranicza się do podmiany domyślnych adresów DNS w systemie Windows na takie, które ograniczają dostęp do szkodliwych stron WWW. Wśród dostępnych opcji znajdziemy serwery DNS takie jak OpenDNS Family, Yandex Family i Neustar Family.

DNS Angel nie wymaga instalacji w systemie oraz gotowy jest do użycia tuż po uruchomieniu. Z jego pomocą szybko i wygodnie zmienimy konfigurację adresów DNS w Windowsie, a także w razie potrzeby przywrócimy domyślne ustawienia.

Aplikację DNS Angel można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Kurupira WebFilter (liczba pobrań: 34 128)

Kurupira WebFilter to rozbudowana i całkowicie bezpłatna aplikacja do ochrony rodzicielskiej. Umożliwia ona m.in. kontrolowanie odwiedzanych stron internetowych, uruchamianych aplikacji, a także nadzorowanie czasu spędzonego przez dziecko przed komputerem.

Program po uruchomieniu działa w obrębie systemowego zasobnika, dając dodatkowo możliwość pracy w trybie ukrytym, w którym ikonka w tray'u nie jest wyświetlana. Dostęp do panelu zarządzania zabezpieczony jest hasłem, uniemożliwiającym pociechom zmianę ustawień ochrony. Wszystkie wbudowane w Kurupira WebFilter funkcje podzielone zostały na 2 moduły odpowiedzialne za kontrolowanie komputera podczas korzystania z Internetu i zainstalowanych na komputerze aplikacji.

Na zakładce 'Web' zgromadzone zostały narzędzia, przeznaczone do kontrolowania aktywności w Internecie. Znajdziemy w niej funkcje blokowania dostępu do stron pornograficznych lub dowolnych innych, zdefiniowanych przez użytkownika oraz tworzenia list miejsc w Sieci, do których dostęp nie jest w żaden sposób ograniczony. Ponadto Kurupira WebFilter daje możliwość nadzorowania czasu, spędzanego przez dziecko w Internecie, a także blokowania wybranych komunikatorów internetowych i serwisów społecznościowych. Do dyspozycji rodzica pozostają również funkcje raportów oraz historii, pozwalające szczegółowo śledzić odwiedzane przez dziecko strony internetowe. Wygenerowane przez program raporty mogą zostać wydrukowane lub zapisane do pliku PDF.

Kolejny zestaw funkcji, pozwalający zarządzać i monitorować uruchamiane na komputerze aplikacje ulokowany został w zakładce 'Applications'. Wśród oferowanych tam narzędzi znajdziemy takie, które pozwolą zablokować wybrane programy, stworzyć listę dozwolonych oraz tworzyć i przeglądać zrzuty ekranowe wykonane podczas pracy z komputerem. Podobnie jak w przypadku modułu do kontroli poczynań pociechy w Internecie także i tutaj znalazły się funkcje raportów i historii. Na uwagę zasługuje opcja powiadomień mailowych. Dzięki niej rodzic może otrzymywać na swoją skrzynkę pocztową wiadomości o próbie dostępu do zablokowanych stron/programów lub wykonaniu przez Kurupira WebFilter zrzutu ekranowego. Tego typu powiadomienia mogą być wysyłane raz dziennie o stałej porze oraz w przypadku wyłączenia programu.

Kurupira WebFilter dostępny jest aktualnie jedynie w angielskiej wersji językowej, jednak pomimo rozbudowanej funkcjonalności jego obsługa jest prosta i nie powinna sprawiać problemów nawet początkującym użytkownikom.

Aplikację Kurupira WebFilter można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Beniamin (liczba pobrań: 245 734)

Beniamin to program umożliwiający nadzór rodzinny w zakresie dostępu do różnych usług związanych z Internetem. Przede wszystkim użytkownik może na różne sposoby blokować dostęp do stron WWW.

Można zablokować dostęp do stron o tematyce erotycznej i pornograficznej, można definiować własne kryteria blokowania (eliminacja stron zawierających określone słowa), program umożliwia również definiowanie białych i czarnych list - czyli list stron, które pociecha może oglądać oraz stron, których dziecko nie uruchomi. Program zawiera również szereg innych możliwości, które mogą zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu naszemu dziecku. Dodatkową zaletą programu jest wyjątkowo prosta obsługa.

Beniamin umożliwia również prześledzenie adresów stron uruchamianych przez pociechę podczas nieobecności użytkownika programu. Kontrola może iść dalej, Beniamin pozwala na ścisłe zdefiniowanie czasu w jakim "nadzorowany" może z Internetu korzystać (określone godziny lub maksymalny czas). Bardzo cenną funkcjonalnością programu jest możliwość blokowania pobierania plików. W tym zakresie Beniamin oferuje dwie możliwości: blokowanie pobierania plików wykonywalnych (uniemożliwia to pobranie różnego rodzaju dialerów, a także ogranicza zagrożenia wirusowe), można również zablokować możliwość pobierania dokumentów DOC, XLS, ZIP itd, które również potencjalnie mogą zawierać wirusy.

Co ważne dla wygody użytkownika, Beniamin posiada możliwość czasowego wyłączenia, użytkownik o pełnych uprawnieniach może wyłączyć jego działanie na np. 60 min., popracować na komputerze, a strażnik włączy się po upływie wskazanego czasu sam ponownie. Aplikacja jest płatna i kosztuje 45 PLN na jeden komputer i rok czasu wsparcia technicznego. Jest też wersja na urządzenia mobilne (smartfony, tablety), która kosztuje 65 PLN za rok wsparcia technicznego i uprawnia do instalcji na trzech urządzeniach.

Aplikację Beniamin można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak wygląda TOP5 aplikacji do kontroli rodzicielskiej. Zdecydowanym liderem jest polski projekt Beniamin, który cieszy się największą popularnością. Nic dziwnego, rozwiązanie jest dostępne od wielu lat i jako jedyne z zestawienia jest gotowe na nadzór urządzeń mobilnych, które są znacznie częściej używane przez nasze pociechy, bez jakiegokolwiek nadzoru.

Zwracam się zatem do rodziców wśród naszych czytelników, z pytaniem, czy korzystacie z tego typu programów? Kontrolujecie, co robią Wasze dzieci na urządzeniach elektronicznych? Jakie aplikacje uruchamiają i po jakich stronach www buszują? Czekamy na Wasze opinie i komentarze.