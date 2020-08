TOP5 dobrychprogramów do monitorowania temperatur w komputerze

Udostępnij:

Wysokie temperatury podczas wakacji to marzenie każdego urlopowicza. Choć w tym roku pogoda nas nie rozpieszcza, zdarzają się dni, kiedy skwar leje się z nieba. Szybki rzut oka na termometr za oknem i już wiemy, ile stopni jest na zewnątrz. Niestety w przypadku komputerów, zarówno stacjonarnych jak i przenośnych, nie tak łatwo zweryfikować z jaką temperaturą pracują kluczowe komponenty.

Poniżej znajdziecie TOP5 aplikacji, które ułatwią sprawdzenie bieżących temperatur z wnętrza naszych komputerów. Co ważne, wszystkie aplikacje znajdziecie i pobierzecie z naszego katalogu.

5. HWiNFO32-64 (liczba pobrań: 219 477)

Choć głównym zadaniem tego programu jest szczegółowa analiza i prezentacja komponentów zainstalowanych w komputerze, to często to narzędzie wykorzystywane jest tylko do prezentacji danych z sensorów, w tym temperatury poszczególnych elementów.

Program dostarcza szczegółowych informacji na temat zainstalowanego w komputerze procesora, płyty głównej, pamięci RAM, karcie graficznej i dźwiękowej, monitorze, napędach, portach itp., a częste jego aktualizacje zapewniają obsługę nawet najnowszych urządzeń i technologii.

HWiNFO32 umożliwia także kontrolę temperatury na poszczególnych komponentach w komputerze (o ile producent wyposażył je w tzw. sensory) oraz wykonywanie prostych testów wydajności i porównywanie je z wynikami w bazie, osiągniętymi przez komputery o innych konfiguracjach sprzętowych. Wszelakie wyniki pracy mogą zostać zapisane w postaci pliku tekstowego, CSV, XML i HTML

Aplikację HWiNFO32 można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Speccy (liczba pobrań: 232 246)

To kolejny program, którego zadaniem jest inwentaryzacja komponentów wewnątrz komputera. Ciekawostką jest, że za napisaniem tej aplikacji stoi zespół odpowiedzialny za popularnego CCleanera.

Poza głównym zadaniem, Speccy podaje też informacje o temperaturach komponentów (o ile te zostały wyposażone w odpowiednie sensory). W czytelny sposób, w kontrastowym kolorze, aktualna temperatura prezentowana jest przy każdym podzespole. Danych do późniejszej analizy możemy zapisać do pliku tekstowego, XML, lub za pomocą “snapshota”,

Aplikację Speccy można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Core Temp (liczba pobrań: 358 882)

To bezpłatne narzędzie monitoruje w czasie rzeczywistym temperaturę procesora, w rozbiciu na poszczególne rdzenie. Program jest wręcz mikroskopijnych rozmiarów, wersja instalacyjna waży zaledwie 1,2 MB i jest zgodna z systemami z rodziny Windows, od wersji XP po Windows 10.

Choć Core Temp dedykowany jest tylko do pomiaru temperatury pracy CPU, to za jego pomocą uzyskamy też pełną informację na temat zainstalowanego w komputerze procesora. Mamy też możliwość aktywowania granicznej temperatury pracy, po osiągnięciu której program poinformuje nas migotaniem, lub wyświetli komunikat. Możemy też aktywować automatyczne wyłączenie komputera po przekroczeniu, ustawionej wcześniej granicznej temperatury.

Aplikację Core Temp można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. GPU-Z (liczba pobrań: 505 897)

To narzędzie dedykowane jest natomiast kartom graficznym. Poza szczegółowymi danymi na temat układu i pamięci, ma on też funkcję pomiaru temperatury rdzenia karty graficznej.

W głównej zakładce “Graphic Card” znajdziecie wszystkie możliwe dane na temat Waszej karty graficznej, od rodzaju układu, jego wielkości! Po takie niuanse jak ilość szaderów czy ilość jednostek renderujących. GPU-Z to prawdziwa kopalnia wiedzy na temat tego, jak zbudowana jest wasza karta graficzna.

Zakładka, która nas interesuje, gdzie znajdziemy informację o temperaturze, to “Sensors”. To tu w linii “GPU Temperature” na bieżąco możemy śledzić stan rozgrzania naszej grafiki. Aby zapisać dane z sensorów, wystarczy zakliknąć pozycję “Log to file”, i dane będą zapisywane do pliku w trakcie pracy programu. Co ważne, program nie wymaga instalacji

Aplikację GPU-Z można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

HWMonitor (liczba pobrań: 859 394)

To bezapelacyjnie najpopularniejszy program obecny w naszym katalogu. O jego popularności z pewnością zdecydowało to, że jest bezpłatny i podaj informacje o wszystkich, kluczowych komponentach w komputerach stacjonarnych i przenośnych.

Wszystkie wyniki eksponowane są w jednym oknie, w którym znajdziemy szczegółowe informacje o podzespołach. Znajdziemy tu dane o temperaturze, napięciu oraz prędkości wentylatorów m.in. chipsetu, procesora i poszczególnych jego rdzeni, dysku twardego, układu graficznego i baterii (w przypadku komputerowych przenośnych).

HWMonitor do pomiaru używa zamontowanych sensorów firm produkujących komponenty, np. na płycie głównej, karcie graficznej, dyskach SSD. Gdy takich czujników nie ma, na przykład na dyskach HDD, dane pobierane są za pomocą S.M.A.R.T. W programie znalazła się też przydatna funkcja eksportu danych do pliku tekstowego.

Aplikację HWMonitor można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak prezentuje się piątka najpopularniejszych programów do śledzenia i pomiaru temperatur kluczowych elementów w komputerach, które znajdziecie w naszym katalogu oprogramowania. Są to zazwyczaj małe, lekkie narzędzia, które są wręcz niezbędne dla entuzjastów podkręcania, ale też zwykli użytkownicy często z nich korzystają, zwłaszcza wtedy, kiedy z komputerem dzieją się dziwne rzeczy. Przegrzewanie się procesora czy karty graficznej to wciąż najczęstsza przyczyna niestabilności w systemach komputerowych.

Na koniec pytanie do naszych czytelników, zgadzacie się z naszym TOP5? Czy macie inne typy? Swoim zdaniem podzielcie się w komentarzu.