TOP5 dobrychprogramów do montażu wideo

Udostępnij:

Obróbka i montaż wideo kojarzą się z drogimi programami od Adobe czy Apple. Oczywiście profesjonaliści używają tylko takich rozwiązań. Do zmontowania klipu z wakacji czy imienin u cioci, nie potrzeba tak drogich i rozbudowanych narzędzi. W naszym katalogu znajdziecie też aplikacje całkowicie bezpłatne, które poradzą sobie z prostymi zadaniami.

Przed Wami TOP5 bezpłatnych programów do edycji i montażu wideo, uporządkowane ze względu na ilość pobrań. Oto jak prezentuje się cała piątka.

5. DaVinci Resolve (liczba pobrań: 125 723)

Bezwzględnie najlepszy z całej piątki program do edycji wideo. Narzędzie, które może z powodzeniem konkurować z komercyjnymi rozwiązaniami. DaVinci Resolve to program do nieliniowej edycji wideo z bardzo zaawansowanymi narzędziami do kontroli i korekty kolorów, używanymi w hollywoodzkich hitach. Możliwości sterowania barwami w tym programie obrosły już legendą, podobnie jak wysoka jakość tworzonego w nim obrazu.

DaVinci Resolve pozwala na tradycyjny, nieliniowy montaż wideo z wieloma ścieżkami obrazu i dźwięku, dostarczając do tego wygodne narzędzia i intuicyjny interfejs, mimo że jest to program dla profesjonalistów. Kolejną jego zaletą jest elastyczność interfejsu, co pozwala korzystać z niego w studiu i w drodze, z tradycyjną klawiaturą i myszą lub z profesjonalnym panelem do edycji. DaVinci Resolve sprawdzi się także przy produkcjach telewizyjnych i na planie filmowym, gdzie zachodzi konieczność synchronizacji ujęć z wielu kamer i sterowanie kolorem na żywo.

DaVinci Resolve wprowadza zmiany w obrazie na podstawie grafów, w których węzły są kolejnymi zmianami. Program w żaden sposób nie ogranicza liczby węzłów i rozgałęzień, co daje ogromną wolność edycji. Praca z kolorami może odbywać się w autorskiej przestrzeni YRGB i standardzie kinowym ACES 1.0. Do dyspozycji mamy tu główne kontrolki globalne (temperatura, cienie, światła, tinta i tym podobne) oraz narzędzia bardziej precyzyjne, pracujące w konkretnych przestrzeniach i ich wycinkach (HSL, LUM). Program został również wyposażony w możliwość dopasowywania kolorytu różnych ujęć przy montażu, zaawansowaną stabilizację obrazu i śledzenie twarzy.

DaVinci Resolve ma też narzędzia kierowane do fotografów. Jeśli ktoś przesiadł się z robienia zdjęć na montaż filmów, znajdzie tu znajome narzędzia. Ponadto można przenosić wygląd ujęć filmowych na pliki RAW z lustrzanek. Program został również przystosowany do pracy z obrazami HDR (HDR10, Dolby Vision i podobne) w rozdzielczości ultraHD.

Początkującym użytkownikom pomoże możliwość zmiany układu interfejsu na taki przypominający Apple Final Cut, Premiere Pro lub programy firmy Avid.

Aplikację DaVinci Resolve można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Lightworks (liczba pobrań: 175 314)

Lightworks to całkowicie darmowy i jednocześnie w pełni profesjonalny program umożliwiający nieliniową edycję filmów wideo.

Aplikacja umożliwia pracę na nieograniczonej liczbie ścieżek audio i wideo, oferuje wsparcie dla edycji materiałów nagrywanych z wielu kamer jednocześnie (multicam edit) czy możliwość keyframowania wszystkich wprowadzanych zmian. W Lightworks nie mogło zabraknąć również zestawu profesjonalnych filtrów do edycji kolorów, które pozwolą na stworzenie odpowiedniego klimatu dla naszego filmu.

Lightworks obsługuje większość znanych formatów i kodeków - AVI, QuickTime, MXF, DPX, RED R3D, DV, DVCPRO 50, DVCPRO HD, XDCAM HD, XDCAM EX, P2, AVC Intra, DNxHD, ProRes umożliwiając podgląd i obróbkę materiałów wideo w rozdzielczościach SD, HD oraz 2K. Niewątpliwą zaletą aplikacji Lightworks jest współpraca z zewnętrznymi dodatkami (Inscriber Titlemotion, Boris, Combustion, After Effects, wtyczki Premiere, Digital Fusion oraz Sapphire) oraz możliwość dodawania efektów w czasie rzeczywistym.

Tuż po pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik ma możliwość dostosowania skrótów klawiszowych do swoich własnych upodobań. Edytorzy korzystający na co dzień z takich narzędzi jak Final Cut Pro czy Avid z pewnością docenią gotowe układy klawiatury przygotowane właśnie pod te aplikacje. Lightworks mimo, że na pierwszy rzut oka odbiega filozofią działania od innych tego typu aplikacji, jest narzędziem o niezwykłych możliwościach, których nie znajdziemy w darmowym oprogramowaniu dostępnym na rynku.

Aplikację Lightworks można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Jahshaka (liczba pobrań: 228 454)

Jahshaka to jeden z nielicznych, bezpłatnych i jednocześnie multiplatformowych programów przeznaczonych do edycji, dodawania efektów specjalnych, animacji i dźwięków do materiałów video.

Program charakteryzuje się dosyć ciekawym interfejsem, który ciężko spotkać w aplikacjach tego typu. Każdy element Jahshaki podzielony został na 10 pokoi, w których użytkownik może wykonać określone czynności. Do dyspozycji oddano nam m. in. pokój desktop przeznaczony do dodawania i przeglądania plików multimedialnych (wideo, audio, grafiki), colorize do poprawy kolorystyki obrazu, tracker do stabilizacji wideo, keyer wykorzystywany do efektów greenscreen czy encoder, w którym możemy enkodować gotowy materiał do wybranego formatu.

Obsługa programu nie należy do najłatwiejszych. Interfejs edytora, mimo że posiada innowacyjne i ciekawe podejście w wielu przypadkach się nie sprawdza. Możliwości filtrów wchodzących w skład Jahshaki zostawiają również sporo do życzenia szczególnie, że program nosił kiedyś miano darmowej alternatywy dla takich narzędzi jak chociażby After Effects. Jahshaka nie jest rozwijana już od 2006 roku, a tworzenie "oskarowych" produkcji za jej pomocą jest mało wykonalne.

Aplikacja bazuje na technologii renderowania OpenML i OpenGL. Istotnym elementem Jahshaki jest współpraca z wieloma formatami audio-video, a jej kolejnym walorem jest możliwość instalacji na wielu platformach: Windows, Linux i Mac.

Aplikację Jahshaka można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Avidemux (liczba pobrań: 373 070)

Avidemux to jedno z najpopularniejszych tuż obok VirtualDuba narzędzi do obróbki i kompresji plików wideo, jednak posiada też wbudowane proste narzędzia do edycji filmów.

Program pierwotnie dostępny był jedynie dla systemu Linux, jednak jego szybko rosnąca popularność sprawiła, że zdecydowano się udostępnić również wersje dla Windowsa i Mac OSa. Narzędzie wspiera pliki AVI, MPEG, MP4 i ASF, często będąc wykorzystywane do konwertowania filmów do formatów zgodnych z większością stacjonarnych odtwarzaczy DVD. Ponadto oferuje ono całkiem sporą liczbę funkcji i efektów, która dodatkowo może zostać rozszerzona o zewnętrzne komponenty.

Z pomocą Avidemux poza samym konwertowaniem możemy również m.in. wykonywać proste operacje na klatkach (wklejanie, wycinanie, zamienianie) oraz nakładać na nie filtry. Wśród tych ostatnich znalazły się pozycje pozwalające na przycinanie obrazu, zmianę jego rozdzielczości, obrót o zadany kąt, nakładanie napisów, wyostrzanie obrazu i wiele, wiele więcej. Jedną z ciekawych opcji jest wbudowany kalkulator, dzięki któremu możemy ustalić jakie parametry należy zadeklarować, aby plik po konwersji zmieścił się na płytę CD, DVD itp. Z kolei użytkowników poddającym obróbce znaczne ilości plików ucieszy fakt, iż Avidemux posiada mechanizm projektów i obsługuje skrypty, które pozwalają taki proces zautomatyzować.

Avidemux pomimo olbrzymich możliwości posiada bardzo przyjazny i prosty w obsłudze interfejs, który nie powinien przysporzyć problemów nawet początkującym użytkownikom.

Aplikację Avidemux można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Windows Movie Maker (liczba pobrań: 3 431 091)

To jest prawdziwy ewenement tego rankingu. Program, który od lat nie ma wsparcia i nie jest rozwijany, nadal jest pobierany choć działa tylko na systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

Windows Movie Maker jest często niedocenianym, ale interesującym i łatwym w użyciu narzędziem umożliwiającym amatorskie tworzenie filmów. Jego funkcje, choć ograniczone, są w zupełności wystarczające do takich zastosowań. Materiał źródłowy możemy wczytywać z pliku lub przechwytywać z zewnętrznego źródła (obsługiwane są zarówno cyfrowe kamery DV, jak i urządzenia analogowe np. karty telewizyjne), a podczas obróbki filmu dołączać ilustracje, dodawać efekty specjalne, podkład muzyczny i narrację.

Główną wadą Windows Movie Maker jest brak możliwości nagrywania materiału na płytę DVD z poziomu samego programu.

Aplikację Windows Movie Maker można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak oto prezentuje się TOP5 popularnych i przy tym bezpłatnych programów do edycji i montażu wideo. Zaskakuje obecność na pierwszym miejscu Windows Movie Makera, którego dzienne pobrania oscylują w okolicy 200! Wydawać by się mogło, że już niewspierany produkt szybko odejdzie w zapomnienie. A tu taka niespodzianka, jak widać nasi czytelnicy stawiają na prostotę i minimalizm.

Z całej piątki najlepiej prezentuje się DaVinci Resolve. To potężny program o możliwościach zbliżonych do komercyjnych gigantów. Narzędzie ze wszech miar godne polecenia, co niniejszym czynię.

Na koniec pytanie do Was, korzystacie z programów do edycji i montażu wideo? Macie jakieś doświadczenia z tego typu programami? Czy może wystarcza Wam narzędzie wbudowane w Windowsa 10, czyli Edytor wideo, który ukryty jest w aplikacji zdjęcia :)