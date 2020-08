TOP5 dobrychprogramów do odtwarzania multimediów

Udostępnij:

Wydawać by się mogło, że łatwy dostęp do platform streamingowych spowoduje całkowity brak zainteresowania programami do odtwarzania muzyki i filmów. Nic bardziej mylnego. Programy tego typu nadal są w kręgu zainteresowań użytkowników, a o ich silnej pozycji niech świadczą liczby pobrań.

Poniżej znajdziecie pięć najpopularniejszych programów do odtwarzania muzyki i plików wideo pobieranych najczęściej z katalogu dobrychprogramów.

5. Media Player Clasic (liczba pobrań: 2 666 984)

Któż nie zna tego legendarnego odtwarza. Choć nie jest już rozwijany od blisko 12 lat, nadal cieszy się ogromną popularnością o czym świadczy dzienna liczba pobrań w okolicach 100.

Media Player Clasic obsługuje między innymi DivX, XviD i H.264 oraz "kontener multimedialny" Matroska, pozwala na odtwarzanie plików QuickTime i RealPlayer (w przypadku gdy QuickTime lub RealPlayer jest zainstalowany). Umożliwia przechwytywanie obrazu, w przypadku posiadania tunerów telewizyjnych pozwala na nagrywanie programów. Bez konieczności instalowania dodatkowych kodeków można w MPC odtwarzać filmy VCD, SVCD, a także DVD (z opcją zoom w czasie rzeczywistym). MPC obsługuje różne formaty napisów.

Wyglądem do złudzenia przypomina aplikację Windows Media Player w wersji 6.4, jednak podobieństwo jest złudne, ponieważ wyposażony został w znacznie bogatszy wachlarz możliwości. Program ma niewielkie rozmiary i nie instaluje się w systemie. Co ciekawe działa bez problemów w środowisku Windows 10!

Aplikację Media Player Clasic można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. VLC Media Player (liczba pobrań: 6 045 639)

VLC (skrót od VideoLAN Client) to prawdziwy multiplatformowy kolos. Program jest dostępny na platformę Windows, macOS, Android, iOS, a nawet na Windows Phone! (ktoś używa?). Odtworzy muzykę i pliki wideo we wszystkich chyba formatach, nawet w tych najbardziej egzotycznych.

Główną siłą programu nie jest jednak odtwarzanie plików zapisanych na dysku twardym czy płycie CD ale przede wszystkim multimediów nadawanych zdalnie (poprzez Internet lub sieć lokalną LAN) za pośrednictwem różnych protokołów dla transmisji strumieniowych. Dzięki temu VLC media player jest jednym z najlepszych rozwiązań do oglądania np. telewizji internetowych nadawanych w różnych standardach. Odtwarzacz obsługuje też różne formaty wyświetlania napisów - funkcjonalność ta nie jest jednak jeszcze ostatecznie dopracowana.

VLC potrafi dekodować dźwięk z ścieżki Blu-ray Linear PCM czy Dolby Digital Plus. Ulepszono ponadto dekodery Real Video (wersje 3.0 i 4.0) oraz WMA. Pojawiła się również możliwość obsługi formatów Dirac, MLP and RealVideo w kontenerach MKV. VLC posiada również obsługę cyfrowych tunerów telewizji satelitarnej (DVB-S). Dodano eksperymentalną obsługę nośników Blu-ray oraz materiałów AVCHD.

Aplikację VLC Media Player można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. BESTplayer (liczba pobrań: 6 467 428)

To polski program napisany przez Karola Winnickiego. Zachwyca w nim prostota obsługi i wyjątkowo mały rozmiar pliku wykonawczego (zaledwie 1 MB!).

BESTplayer oferuje takie funkcje jak odtwarzanie filmów, muzyki, płyt DVD, strumieni radiowych i telewizyjnych. Autor rozbudował program o możliwość automatycznego pobierania napisów do aktualnie odtwarzanych filmów, wyświetlania okładek i informacji na temat filmu (na podstawie danych serwisu IMDb.com), czy w końcu obsługę lektora czytającego napisy. W przypadku źle synchronizowanych napisów BESTplayer posiada również możliwość szybkiego przesuwania napisów w czasie.

Odtwarzacz oferuje ponadto możliwość zmiany domyślnego silnika renderującego obraz wideo (Enhanced Video Renderer) spośród kilku w tym Haali Video Renderer, Video Mixing Renderer 7 i 9). Program do poprawnego działania wymaga zainstalowanych filtrów CCCP z ffdshow.

Aplikację BESTplayer można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Winamp (liczba pobrań: 10 232 483)

Legenda wśród odtwarzamy muzyki! Choć program swoje lata świetności ma dawno za sobą (ostatnia wersja finalna - grudzień 2013), wciąż ma sporą rzeszę zwolenników. Osobiście znam kilka osób z najbliższego otoczenia, które nadal używają tę aplikację. I niekoniecznie tylko do muzyki.

Aplikacja posiada szereg przydatnych funkcji, wśród których znajdziemy m. in. możliwość zgrywania płyt Audio CD do wielu formatów (aacPlus, AAC, WMA, MP3), opcję nagrywania płyt CD (maksymalna prędkość nagrywania w wersji darmowej to 2x), odtwarzania radia internetowego i stacji telewizyjnych oraz od pewnego czasu również formatu Flash.

Winamp oferuje ponadto możliwość wyszukiwania tekstów piosenek, informacji o artystach, kupowania biletów na koncerty, pobierania muzyki, importowania biblioteki z programu iTunes, zarządzania dodatkami (tzw. add-ons), zdalnego odtwarzania muzyki i wideo, tworzenia dynamicznie generowanych playlist na podstawie preferencji muzycznych, współdzielenia muzyki i znacznie więcej.

Aplikację Winamp można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. ALLPlayer (liczba pobrań: 12 446 484)

To prawdziwy fenomen wśród odtwarzaczy multimedialnych. ALLPlayer to najczęściej pobierany, darmowy i polski program do oglądania filmów oraz słuchania muzyki. Do tego nadal jest rozwijany i cieszy się ogromną popularnością każdego dnia, dzienne pobrania wahają się od około 600 do 800. Nie dziwi też obecność na najpopularniejszych platformach: Windows, Android, iOS.

Aplikacja wyróżnia się nowoczesnym i intuicyjnym w obsłudze interfejsem graficznym, dzięki któremu wszystkie funkcje są łatwo dostępne dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne. Najnowszy silnik programu, oprócz ulepszonej obsługi najnowszych standardów audio i wideo, takich jak obsługa 4K, UltraHD czy WebM, wprowadza także usprawnienia w obsłudze i jakości wyświetlanych napisów. Łącząc się z czołowym serwisem z napisami Napisy24.pl oraz takimi bazami jak Napiprojekt.pl i Opensubtitles.org, ALLPlayer automatycznie pobiera idealnie dopasowane napisy w wybranym języku. Nie można też zapomnieć o wbudowanym edytorze napisów.

ALLPlayer pełen jest innych przydatnych funkcji, bez których nie może się obyć żaden liczący się odtwarzacz. Wśród nich znajdziemy odtwarzanie filmów CD/DVD, multimediów z plików .torrent oraz filmów spakowanych RARem, obsługę do 4 monitorów lub telewizorów, automatyczne odtwarzanie kolejnych części podzielonych filmów lub seriali, wsparcie Dolby Surround, DTS, 3D Audio, SPDIF i innych, funkcje equalizera i audiowizualizacji, obsługę strumieni audio-video, łącznie z filmami z YouTube, dowolne obracanie obrazu, korekty kolorów z funkcją poprawy jakości, wyłączanie komputera/monitora po zakończonym seansie, autoresume - wznawianie oglądania od miejsca zakończenia, a także funkcję rodzicielską - zabezpieczanie pliku hasłem.

Aplikację AllPlayer można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak prezentuje się TOP5 najczęściej pobieranych aplikacji do odtwarzania multimediów z naszego katalogu. Zaskakuje obecność, w ścisłej czołówce, programów już nierozwijanych. I to od lat! Rekordzistą jest Media Player Clasic, którego ostatnia wersja datowana jest na 2008 rok. To zadziwiające zjawisko, tym bardziej, że nadal ta aplikacja jest pobierana i to w sporych ilościach.

Właściwie to cała kategoria odtwarzaczy audio i wideo, to ciekawostka. Choć tu pokazaliśmy zaledwie pięć najpopularniejszych aplikacji to w opisywanej kategorii znajdziemy setki programów, które mogą się pochwalić ogromnymi ilościami pobrań. Kolejne 6 programów z listy ma w tej chwili na liczniku minimum 1 mln pobrań, i to każdy z osobna!

Pochwalcie się w komentarzu czy nadal używacie tego typu aplikacji, a jeśli tak, to jaki odtwarzacz jest waszym ulubionym. Czekamy na odzew.