TOP5 dobrychprogramów do odzyskiwania danych

Kto nie stracił danych z dysku (pendrive'a, karty) niech pierwszy rzuci kamieniem! Pewnie nie raz i nie dwa, wielu z Was burczało pod nosem “jestem pewien, że gdzieś to tu miałem”. Utrata danych to najczęstsza “awaria” z którą muszą się zmierzyć nawet osoby mniej obeznane z technologiami. O ile programy biurowe mogą odzyskać pliki po nieprzewidzianym zamknięciu się aplikacji, o tyle w innych przypadkach trzeba szukać pomocy na zewnątrz.

Przedstawiamy Wam TOP5 aplikacji do odzyskiwania danych, danych które w nieprzewidziany sposób “wyparowały” z naszych nośników. Zaznaczę, że ranking powstał na podstawie ilości pobrań z naszego katalogu, a programy w nim zawarte są najpopularniejsze według naszych użytkowników.

5. StrongRecovery (liczba pobrań: 301 884)

To polskie narzędzie przeznaczone do odzyskiwania danych, napisane przez zdolnego programistę, Macieja Drobińskiego. Duża skuteczność działania oraz prosta obsługa sprawiają, że program często wykorzystywany jest zarówno do prostych, jak również bardziej złożonych operacji, mających na celu przywrócenie utraconych w różnych okolicznościach danych. O jego skuteczności świadczy wiele pozytywnych komentarzy w naszym katalogu i na stronie producenta, dodatkowo jest najlepiej ocenianym w tej kategorii, nie tylko przez redakcję, ale i przez Was, naszych czytelników.

Program z powodzeniem wykorzystywany może być do odzyskiwania danych z dysków twardych, kart pamięci (SD, xD, CF, MS, MMC), dysków zewnętrznych USB, pendrive'ów oraz wielu innych urządzeń jak np. kamery, aparaty cyfrowe itp. Obsługiwane systemy plików to NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, RAW, EXT2. EXT3, ReiserFS oraz Linux Swap i HPFS. StrongRecovery potrafi odzyskiwać dane zaszyfrowane (EFS) oraz skompresowane, znajdujące się na partycjach NTFS. Zaletą narzędzia na tle konkurencyjnych rozwiązań jest duża skuteczność i szybkość działania. Poza prostymi operacjami polegającymi na odzyskiwaniu nieumyślnie skasowanych multimediów czy dokumentów program umożliwia również przywracanie niewidocznych partycji i dysków logicznych. Z jego pomocą odzyskamy również dane z obrazów wirtualnych maszyn (VMWare).'

Praca z programem jest bardzo prosta oraz nie wymaga posiadania dodatkowej wiedzy lub umiejętności. Po uruchomieniu użytkownik wskazuje dysk, na którym znajdowały się utracone dane. Następnie narzędzie przystępuje do przetwarzania danych nagłówkowych (MFT/FAT) wskazanych wcześniej lokalizacji. Po zakończeniu tego procesu we wbudowanym menedżerze plików możliwe jest przeglądanie zawartości wybranego wcześniej dysku. Widoczne tam są zarówno pliki znajdujące się aktualnie na nośniku, jak również te z różnych przyczyn skasowane. Dużym ułatwieniem na tym etapie jest narzędzie do filtrowania plików, pozwalające sprawnie zarządzać rodzajem prezentowanych danych. W celu przywrócenia danych wystarczy kliknąć w menu głównym przycisk Odzyskaj i wybrać lokalizację, gdzie zapisane zostaną odzyskane dane.

Tu ważna uwaga, wersja testowa umożliwia odzyskanie 1 GB danych w maksymalnie 3 plikach. Za wersję bez ograniczeń przyjdzie nam zapłacić niecałe 140 PLN.

Aplikację StrongRecovery można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Pandora Recovery (Disk Drill Free) (liczba pobrań: 313 536)

Disk Drill Free (wcześniej Pandora Recovery) to bezpłatne, skuteczne narzędzie, którego zadaniem jest wyszukiwanie i przywracanie utraconych danych z woluminów FAT\NTFS, pamięci flash i pendrive'ów.

Dzięki Disk Drill Free w łatwy sposób samodzielnie odzyskamy zdjęcia, filmy, dokumenty oraz inne pliki, które przez naszą nieuwagę zostały skasowane nawet jakiś czas temu - oczywiście pod warunkiem, że nie nadpisaliśmy ich wcześniej innymi danymi. W pierwszym etapie swojej pracy program skanuje dysk, budując indeks istniejących i usuniętych plików\folderów. Po jego zakończeniu możemy dowolnie przeszukiwać i przeglądać zgromadzone w ten sposób dane. W przypadku, kiedy posiadamy jakieś informacje na temat plików do odzyskania (nazwa, rozmiar, data utworzenia lub ostatniego dostępu do pliku) program umożliwia ich automatyczne odnajdowanie - informując jednocześnie użytkownika o stopniu nadpisania.

Ponadto możemy również przeszukiwać dysk w poszukiwaniu plików o danym rozszerzeniu. W całym procesie wyszukiwania do dyspozycji użytkownika jest wbudowana przeglądarka pozwalająca na pogląd zdjęć itp. Jeśli uda nam się znaleźć plik, którego szukaliśmy - aby go przywrócić wystarczy na niego dwukrotnie kliknąć myszą i wskazać lokalizację, gdzie ma zostać zapisany. Disk Drill Free pozwala także na odzyskiwanie plików skompresowanych i zaszyfrowanych poprzez EFS (dostęp do nich nie jest jednak możliwy).

Aplikację Disk Drill Free można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. TestDisk & PhotoRec (liczba pobrań: 402 855)

TestDisk jest bardzo dobrym, całkowicie darmowym programem przeznaczonym do odzyskiwania danych na dyskach twardych. Aplikacja ma służyć przede wszystkim do pomocy w odzyskiwaniu zaginionych partycji, lub/i do włączania i wyłączania bootowalnych dysków. Dla zainteresowanych dostępna jest też wersja dla Linuksa.

Program można uruchomić w DOS-ie (również pod Windows 9x, DOS-boxie) i w systemach Windows (NT, 2000, XP, 2003), Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, SunOS i Mac OS. TestDisk może być bardzo pomocny w momencie kiedy jako początkowi użytkownicy Linuxa zainstalujemy jakąś dystrybucje i nagle okaże się, że partycje NTFS czy FAT zniknęły. Wtedy z pomocą przyjdzie nam TestDisk, w którym odzyskiwanie tablic partycji jest bardzo proste.

Choć głównym zadaniem programu jest odzyskiwanie całych partycji, w komplecie dostajemy dodatkowe narzędzie PhotoRec, służące do odzyskiwania plików. Narzędzie jest wyjątkowo proste w obsłudze, działa tylko w środowisku tekstowym, jednak z odzyskiwaniem plików radzie sobie równie dobrze jak jego konkurenci z graficznym interfejsem.

Aplikację TestDisk & PhotoRec można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. EasyRecovery Professional (liczba pobrań: 456 547)

Właściwie to Kroll Ontrack EasyRecovery Professional, to rozbudowana wersja zaawansowanego, a zarazem łatwego w obsłudze programu do samodzielnego odzyskiwania i naprawiania danych. To legendarne już oprogramowanie, które na rynku znane jest od przynajmniej 2 dekad!

Program pozwala na odzyskiwanie utraconych lub skasowanych danych, plików, folderów, a nawet całych partycji z różnego rodzaju dysków twardych (wewnętrznych i zewnętrznych, format FAT lub NTFS), dyskietek, kart pamięci itd. EasyRecovery Professional oferuje nie tylko zaawansowane możliwości odzyskiwania danych, ale przede wszystkim ma możliwość naprawiania uszkodzonych plików aplikacji Microsoft Outlook (PST, OST), Outlook Express (DBX), Word (DOC), Excel (XLS), Access (MDB), PowerPoint (PPT), a także archiwów ZIP. Zawiera także dodatkowe narzędzie diagnostyczne dysków.

Wersja testowa programu posiada pełną funkcjonalność nie oferuje jednak możliwości odzyskiwania plików (można je jedynie podejrzeć). Aby w pełni korzystać z tego narzędzia należy zakupić pełną wersję za około 680 PLN.

Aplikację EasyRecovery Professional można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Recuva (liczba pobrań: 1 247 898)

Recuva to darmowe narzędzie przeznaczone do odzyskiwania danych, charakteryzujące się dużą skutecznością. Z powodzeniem potrafi przywrócić różnego typu pliki utracone przez nieuwagę użytkownika, aktywność wirusów czy awarię sprzętu lub oprogramowania.

Program domyślnie uruchamiany jest w trybie kreatora odzyskiwania danych, który przeznaczony jest dla mniej doświadczonych użytkowników. W kilku prostych krokach przeprowadzi on nas przez cały proces odzyskiwania danych. Pracę z narzędziem rozpoczniemy od zdefiniowania typu plików jakie chcielibyśmy odzyskać. Recuva potrafi wyszukać wszystkie utracone pliki, obrazy, muzykę, dokumenty, wideo, skompresowane oraz wiadomości e-mail (z klientów poczty Thunderbird, Outlook Express, Windows Mail oraz MS Outlook).

Kolejny krok pracy wspomnianego kreatora to definiowanie lokalizacji, w której znajdowały się utracone dane. Recuva pozwala na skanowanie pełnej zawartości dysku twardego, predefiniowane lokalizacje (np. Moje dokumenty, Kosz), jak również dowolne, wskazane przez użytkownika foldery. Narzędzie doskonale sprawdza się w odzyskiwaniu danych z dysków twardych w komputerze, przenośnych magazynów danych, kart pamięci czy nawet urządzeń mobilnych. Dalszy etap to podsumowanie i możliwość skorzystania z funkcji dokładnego skanowania (Głębokie skanowanie), które poza tym, że trwa dłużej to umożliwia bardziej szczegółowe wyszukanie skasowanych danych.

W rezultacie pracy programu prezentowana jest lista wszystkich odnalezionych podczas skanowania danych. Przełączając się w tryb zaawansowany Recuva umożliwia podgląd poszczególnych plików jeszcze przed ich odzyskaniem. Program pozwala odzyskać wszystkie wyszukane pliki, jak również wybrane przez użytkownika. Warto wspomnieć, że możliwe jest skuteczne odzyskanie danych nieumyślnie usuniętych przez użytkownika poprzez systemowy kosz, skasowanych przez wirusy, utraconych przez awarię systemu, aplikacji lub sprzętu.

Poza funkcją odzyskiwania plików Recuva potrafi też trwale kasować dane poprzez ich nadpisanie, tak aby nie było możliwe ich odzyskanie przez specjalistyczne narzędzia takie jak opisywane. Wspierane jest metoda prostego, 1-krotnego nadpisania, DOD 5220.22-M, NSA oraz sposobem Gutmanna.

Jeśli bezpłatna wersja nie daje zadowalających efektów, w ofercie producenta znajdziecie też płatną wersję Recuva Professional, która kosztuje zaledwie 84 PLN.

Aplikację Recuva można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak oto prezentuje się TOP5 aplikacji do odzyskiwania danych, przypomnijmy, najpopularniejszych według liczby pobrań. Mamy tu zarówno bezpłatne aplikacje, jak i te komercyjne, które przez lata obecności na rynku i wyrobionej opinii, królują wśród pobieranych narzędzi tego typu.

A jak wygląda sytuacja u Was? Macie jakieś sprawdzone narzędzia do odzyskiwania utraconych danych? Któreś z prezentowanych w naszym TOP5 czy inne, którego nie umieściliśmy na naszej liście? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach.