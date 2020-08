TOP5 dobrychprogramów do sprzątania komputera—oczyszczanie systemu

Udostępnij:

Porządek to podstawa. Niezaśmiecony system czy przeglądarka internetowa to gwarancja płynnego działania i stabilność całego komputera. Przeładowane systemy i przeglądarki to zmora serwisów komputerowych. Tam trafiają już tylko najcięższe przypadki, z którymi w domowych warunkach, zwyczajny użytkownik sobie nie poradził, a jedynym, słusznym rozwiązaniem jest przeinstalowanie systemu i wgranie na nowo najczęściej używanych aplikacji.

A mogło by być zupełnie inaczej. Przed Wami TOP5 programów do trzymania porządku w komputerze. Nadmienię, że ranking jest odzwierciedleniem popularności danej aplikacji w naszym katalogu i jest uporządkowany po ilości pobrań.

5. Revo Uninstaller (liczba pobrań: 1 153 725)

Narzędzie przeznaczone do usuwania niechcianych aplikacji zainstalowanych w systemie. Za jego pomocą usuniemy z komputera też niechciane pliki a także wyczyścimy dane z przeglądarki.

To co wyróżnia Revo Uninstaller od wbudowanego apletu "Dodaj/Usuń programy" oferowanego w Windows, to przede wszystkim szybkość działania i kilka dodatkowych narzędzi uzupełniających deinstalację aplikacji. Wśród nich znaleźć można menadżer Auto-Startu systemowego, funkcję usuwania zbędnych plików pozostawionych po instalacji programów, czyszczenia historii przeglądarek, pakietu Office oraz opcję bezpowrotnego kasowania plików i folderów.

Kolejną ciekawą opcją oferowaną przez Revo Uninstaller jest tzw. tryb łowcy, dzięki któremu aplikacja jest w stanie sama rozpoznać, po wskazaniu ikonki jakiegoś programu, w jaki sposób go odinstalować.

Aplikację Revo Uninstaller można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Advanced SystemCare Free (liczba pobrań: 1 155 283)

Advanced SystemCare Free to darmowe, bardzo rozbudowane narzędzie, przeznaczone do kompleksowej optymalizacji systemu Windows. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i możliwości szybkiego czyszczenia, z jego obsługą poradzą sobie nawet początkujący użytkownicy.

Program oferuje kilka modułów odpowiedzialnych za utrzymanie systemu Windows w dobrej kondycji. Za pomocą jednego kliknięcia użytkownik może skorzystać z automatycznej diagnozy, podczas której program wyszukuje oprogramowanie szpiegujące, naprawia rejestr, usuwa z komputera ślady naruszające prywatność, usuwa niepotrzebne pliki tymczasowe i błędne skróty, a także naprawia popularne problemy z Internetem. Użytkownik może samodzielnie zdecydować o tym, jakie elementy mają być sprawdzone.

Produkt firmy IObit zawiera także dodatkowe narzędzia służące do ochrony komputera – podstawowe odpowiada za utrzymywanie oryginalnej lub ustawionej przez użytkownika strony startowej i nie pozwala na jej zmianę np. niechcianemu oprogramowaniu. Pakiet chroni także przed zagrożeniami związanymi z przeglądarkami, potrafi usuwać instalowane automatycznie wtyczki i paski narzędziowe. Z jego poziomu wyłączymy także funkcje systemu (np. Telnet), których dostępność wiąże się z osłabieniem bezpieczeństwa. Wyłączyć można wszystkie jednocześnie lub wybierając pojedyncze usługi ręcznie. Znajdziemy tu dodatkowo komponent Turbo Boost, odpowiedzialny za przyśpieszanie pracy komputera i dostosowywanie go do np. wymagających gier.

Wymagający użytkownicy powinni zerknąć do zakładki „Narzędzia”, w której znajdują się opcje dodatkowe. Dzięki nim możliwe jest usuwanie programów i pozostałości po nich, „inteligentne” defragmentowanie dysku, sprawdzanie integralności partycji, przywracanie omyłkowo usuniętych danych, a także niszczarka plików. Dzięki Advanced SystemCare Free bez problemu odnajdziemy też duplikaty plików i puste foldery. Większość z opisanych opcji jest dostępna za darmo. Użytkownik w dowolnym momencie może aktywować wersję Pro, która posiada dodatkowe opcje.

Aplikację Advanced SystemCare Free można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Odkurzacz (liczba pobrań: 3 878 151)

Czas na polski akcent w naszym zestawieniu. Odkurzacz to całkowicie bezpłatne, polskie narzędzie służące do oczyszczania zawartości dysków twardych ze zbędnych plików, zajmujących jedynie przestrzeń dyskową i powodujących spadek wydajności systemu operacyjnego.

Odkurzacz rozpoznaje około 8100 zbędnych obiektów tworzonych przez najpopularniejsze oprogramowanie – pliki tymczasowe, kopie zapasowe, raporty, dzienniki zdarzeń, obce pliki językowe, zbędne pliki multimedialne oraz obiekty utworzone przez złośliwe oprogramowanie i pozostałe po odinstalowanych programach. Program umożliwia także porządkowanie zawartości rejestru systemowego i usuwanie zablokowanych plików, a wbudowane monitory informują o poziomie zaśmiecenia dysku i tzw. porzuconych folderach.

Choć ostatnia aktualizacja programu datowana jest na 2017 rok, program jest aktualny i cieszy się olbrzymią popularnością, o czym świadczą dzienne pobrania w okolicy 150.

Aplikację Odkurzacz można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. AdwCleaner (liczba pobrań: 5 570 690)

AdwCleaner to jedno z najlepszych narzędzi, które umożliwiają szybkie i skuteczne usunięcie potencjalnie niechcianego oprogramowania (PUP). Doskonale radzi sobie z wszelakiego rodzaju komponentami adware wyświetlającymi niechciane reklamy, czy zmieniającymi ustawienia przeglądarek internetowych, a także instalowanymi przypadkowo zbędnymi paskami narzędziowymi (toolbarami).

AdwCleaner jest programem lekkim, szybkim i bardzo prostym w użyciu. Pozwala skutecznie eliminować problemy związane ze szkodliwymi komponentami, które w większości przypadków instalowane są jako dodatki do przeglądarek internetowych. Z jego pomocą zniwelujemy takie przypadłości jak niemożliwa do zmiany strona startowa przeglądarki, wyświetlanie niepożądanych reklam itp. AdwCleaner uchroni nas również przed szkodnikami wykradającymi nasze poufne dane.

Narzędzie charakteryzuje się małymi rozmiarami i brakiem konieczności instalacji w systemie. Gotowe jest ono do użycia tuż po pobraniu. AdwCleaner korzysta z gotowych baz oprogramowania do usunięcia, wystarczy więc wykonać skanowanie, a następnie uruchomić wyszukiwania szkodników. Po przeprowadzeniu skanowania użytkownik może przejrzeć jego wyniki. Kolejnym etapem jest czyszczenie. Program zajmuje się wszystkim automatycznie. Na koniec wystarczy jedynie ponownie uruchomić komputer, po tej operacji system powinien być wolny od niechcianych elementów reklamowych.

Aplikację AdwCleaner można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. CCleaner (liczba pobrań: 16 890 123)

Zdecydowany lider naszego zestawienia. CCleaner to bezpłatna aplikacja przeznaczona do optymalizacji i usuwania z systemu zbędnych plików pozostawionych przez inne programy. Pozwala na wyczyszczenie zarówno dysku twardego jak i rejestru z niepotrzebnych i spowalniających komputer danych. Dzięki swoim funkcjom program postrzegany jest również jako jedno z najlepszych narzędzi do ochrony prywatności.

Aplikacja umożliwia, za pomocą jednego kliknięcia, wyczyszczenie pozostałości po surfowaniu w Internecie w tym listy odwiedzanych stron internetowych i pobieranych plików, ciasteczek (cookies) oraz tymczasowych plików internetowych. Ponadto CCleaner pozwala na opróżnienie zawartości kosza, systemowego schowka, listy ostatnio uruchamianych programów, listy ostatnio otwieranych dokumentów (także w poszczególnych aplikacjach). Obsługuje pakiety biurowe, różne przeglądarki, odtwarzacze multimedialne i wiele innych popularnych programów.

CCleaner oferuje również kilka innych przydatnych funkcji. Wśród nich znajdziemy możliwość zarządzania programami uruchamianymi wraz ze startem systemu, optymalizowanie jego pracy dzięki usuwaniu tymczasowych plików, wyszukiwaniu potencjalnych problemów w rejestrze, zarządzanie dodatkami dla przeglądarek oraz tzw. analizator dysku do znajdywania danych, które zajmują najwięcej miejsca. Dodatkowo twórcy wyposażyli CCleanera w moduł do zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym w Windowsie i punktami przywracania systemu, a także bezpiecznego wymazywania zawartości dysku lub pustej przestrzeni. Aplikacja posiada moduł tzw. aktywnego monitoringu. Dzięki niemu może skanować komputer pod kątem występowania śmieci i zajmować się nimi na bieżąco.

Aplikację CCleaner można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

I to byłoby na tyle w kategorii czyścicieli systemów i przeglądarek. Okazuje się, że programy tego typu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Świadczą o tym dzienne pobrania, piąty Revo Uninstaller jest pobierany 100 razy dziennie z naszego katalogu. CCleaner natomiast dobija do 1300 pobrań w ciągu doby! Nic zate dziwnego, że jest też w pierwszej dziesiątce najczęściej pobieranych programów z naszego katalogu.

A Wy jakie macie zdanie na temat programów tego typu? Używacie? Może macie inne typy, a może nie macie takiej potrzeby, bo Wasz system jest sterylny i na bieżąco, samodzielnie usuwacie zbędne pliki? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzu.