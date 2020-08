TOP5 dobrychprogramów do zarządzania plikami—popularne menedżery plików

Udostępnij:

Pamiętacie czasy systemu MS-DOS i niebieską nakładkę w postaci Nortona Commandera? Wtedy popularny “norton” był zbawieniem dla osób niewtajemniczonych w komendy DOSa i ułatwiał działania na plikach. Ten menedżer plików zrewolucjonizował pracę na plikach i wywarł ogromny wpływ na aktualne programy tego typu.

Poniżej TOP5 menedżerów plików, które możecie znaleźć w naszym katalogu. Okazuje się, że są to popularne narzędzia a Eksplorator plików z Windowsa wcale nie jest taki wygodny.

5. xplorer2 (liczba pobrań: 44 939)

xplorer2 to najnowsza wersja bardzo dobrego menadżera plików, uważanego przez wielu użytkowników za jednego z najlepszych na świecie. Widać, że twórcy czerpali całymi garściami z przytoczonego wyżej Norton Commandera, choć wizualnie bliżej mu do Eksploratora Windows. Do dyspozycji jest wersja trial (21 dni), natomiast pełna wersja kosztuje około 30 USD.

Oprócz standardowych funkcji takich jak operacje na plikach (kopiowanie, usuwanie, masowa zmiana nazw, dzielenie czy łączenie pliku itd.), xplorer2˛ oferuje także wyszukiwanie tekstu w plikach tekstowych (DOC, PDF itp.), posiada wbudowany edytor tekstowy umożliwiając podgląd plików Text/RTF/Hex/HTML oraz narzędzie do przeglądania formatów graficznych, audio i wideo. Wielkim walorem xplorer2˛ jest szybkość działania.

Przykładowo otworzenie folderu, w którym znajduję się 7000 elementów zajmuje aplikacji 0.83 sekundy. Program można również obsługiwać z poziomu wiersza poleceń a ilość funkcji dostępnych w menu sięga aż 143 pozycji. Warto wspomnieć, że na stronie producenta można pobrać wtyczki, które jeszcze zwiększą użyteczność programu, jak choćby możliwość podglądu plików stworzonych w pakiecie Microsoft Office.

Aplikację xplorer2 można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Q-Dir (liczba pobrań: 63 269)

Kiedy dwa czy trzy okna to za mało, z pomocą przyjdzie Q-Dir, który oferuje nawet cztery okna źródłowe! Do tego Q-Dir jest bezpłatny, prosty w obsłudze menadżer plików i działa w środowisku Windows.

Program pozwala na szybką konfigurację układu wewnętrznych okien, między którymi można dowolnie przenosić i kopiować pliki oraz katalogi. Aplikacja wspiera znaną z eksplorera technikę „przeciągnij i upuść”, potrafi generować praktyczne listy ze spisem danych zgromadzonych w wybranej lokacji oraz tworzyć skróty do często odwiedzanych miejsc. Q-Dir może pracować w trybie pełnego ekranu z podziałem na dwa, trzy lub cztery okna, ma wgranych kilkanaście zdefiniowanych stylów wizualnych i potrafi wyróżniać określone typy plików kolorami.

Zaletą programu są niewielkie wymagania sprzętowe i polskojęzyczny, przejrzysty interfejs użytkownika.

Aplikację Q-Dir można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Unreal Commander (liczba pobrań: 76 651)

Unreal Commander to prosta aplikacja przeznaczona do zarządzania plikami znajdującymi się na dysku komputera. Choć program jest darmowy, wymaga rejestracji na stronie producenta. Po rejestracji otrzymamy kod, po wpisaniu którego, uzyskamy pełną funkcjonalność.

Posiada takie funkcje jak przeglądanie dysków w dwóch panelach, zaawansowane wyszukiwanie, masowe zmienianie nazw plików, synchronizacja folderów, obsługa zakładek czy kopiowanie, usuwanie i przenoszenie danych w tle. Unreal Commander obsługuje również kilka archiwów plików, w tym ZIP, RAR, ACE, CAB, JAR, TAR i LHA. Dodatkowo aplikacja posiada wbudowany klient FTP, który pozwala na łączenie się z zewnętrznymi serwerami.

Narzędzie nie posiada może tak zaawansowanych opcji jak Total Commander, ale nie oznacza to, że funkcje oferowane przez Unreal Commander nie są wystarczające dla przeciętnego użytkownika.

Aplikację Unreal Commander można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. FreeCommander (liczba pobrań: 310 605)

Polski i jak wskazuje nazwa, bezpłatny menedżer plików autorstwa Marka Jasińskiego. Opiera się na standardowej filozofii interfejsu tj. dwóch panelach zapoczątkowanych w programie Norton Commander.

freeCommander nie jest może aż tak rozbudowany jak najpopularniejsze narzędzie w tej grupie programów ale oferuje wiele funkcji, których nie znajdziemy w innych, bezpłatnych menedżerach plików. Należą do nich m.in. obsługa plików skompresowanych, wbudowana "niszczarka" plików, możliwość prostego dzielenia plików, tworzenie i weryfikacja sum kontrolnych MD5, wbudowana przeglądarka plików graficznych, a także możliwość podglądu ich miniatur. Znajdziemy też wbudowanego klienta FTP.

Miłym zaskoczeniem są ogromne możliwości personalizacji aplikacji, o kolorów czcionek, paneli po własne skróty klawiszowe dla najpopularniejszych komend.

Aplikację freeCommander można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Total Commander (liczba pobrań: 2 786 439)

Legenda menedżerów plików w środowisku Windows, znanego niegdyś pod nazwą Windows Commander. Wiernie przeniesienie skrótów i komend z Nortona Commandera w nowoczesnym, okienkowym wydaniu.

Total Commander to program opierający się na filozofii znanej z Nortona Commandera, również dwa okienka, te same skróty klawiszowe, czyli najwyższy poziom wygody w operacjach na plikach i folderach. Oprócz standardowych funkcji spotykanych w tego typu programach, Total Commander oferuje m.in. dostęp do wielu systemów plików (FAT32, NTFS, PocketPC dla palmtopów), wbudowanego klienta FTP/FXP, rozbudowaną obsługę plików skompresowanych (kilkanaście formatów), podgląd dokumentów HTML, grupowe zmiany nazw katalogów i wiele innych...

Od wersji 7 program zawiera wiele ulepszeń, m. in. związanych z interfejsem, rozbudowane wyszukiwanie, a także zakładki z Ulubionymi. Najbardziej widoczną zmianą jest odświeżony interfejs programu. Nowe są ikony menu, ikony folderów, plików czy napędów, a także ikona samego programu. Choć zmiana to na pozór drobna to efekt jest od razu widoczny - w poprzednich wersjach, aż "biły w oczy" przestarzałe ikony rodem z Windows 95.

Inne nowości to m.in. możliwość ustalenia innego koloru tła w panelach dla linii parzystych i nieparzystych, opcja zapisywania w pliku .log wszystkich operacji wykonywanych na plikach, sortowanie plików kolejno według dwóch kolumn (np. najpierw według daty, a następnie według wielkości plików), autouzupełnianie ścieżki przy wpisywaniu komend, definiowanie własnych komend, bezpieczne połączenia FTP poprzez SSL/TLS, tworzenie archiwów ZIP o wielkości ponad 2 GB i wiele, wiele innych.

Aplikację Total Commander można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak oto prezentuje się nasze TOP5 menedżerów plików, popularnych w naszym katalogu oprogramowania. Chyba nikogo nie dziwi obecność na pierwszym miejscu Total Commandera. To narzędzie, które jest kompletne. Do tego jest wręcz wierną kopią ortodoksyjnego Norton Commandera, który, zwłaszcza u czytelników z dłuższym stażem w obyciu z komputerami, wrył się głęboko w pamięci.

Total Commander udostępniany jest w wersji testowej, która w żaden sposób nie ogranicza pełnej funkcjonalności. Pewnie stąd wynika też popularność tego programu. Oczywiście zachęcamy do wykupienia licencji, która na jedno stanowisko kosztuje około 180 PLN.

Czy zewnętrzne menedżery plików są przez Was używane? Któryś z naszej listy? Może macie swój ulubiony, sprawdzony przez lata. Osobiście z sentymentem wspominam Volkov Commander, który zajmował zawrotne 64 kB na dyskietce! a możliwościami bił na głowę Norton Commandera. A może wystarcza Wam Eksplorator w Windowsie? Czekamy na Wasze komentarze.