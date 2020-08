TOP5 dobrychprogramów - tanie fakturowanie

Udostępnij:

Większość z nas kojarzy takie płatne aplikacje jak Subiekt czy Optima. Rozbudowane narzędzia do prowadzenia sprzedaży w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dodatkowe modułu rozszerzają funkcjonalność (magazyn, CRM) ale też komplikują obsługę.

W dobie popularności mikroprzedsiębiorstw i samozatrudnionych ogromną popularnością cieszą się proste rozwiązania i przy tym w większości darmowe. Prezentujemy nasze TOP5 programów do wystawiania faktur, które znajdziecie w naszym katalogu.

5. Faktury Express (liczba pobrań: 77 289)

Faktury Ekspress umożliwiają wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży, z możliwością definiowania ich wyglądu i w różnych walutach. Program umożliwia prowadzenie rejestru sprzedaży, wystawionych faktur, kontrahentów, towarów a nawet sprzedawców (jedna licencja programu pozwala na wystawianie dokumentów przez kilka firm).

W programie zawarto też kilka pomocnych funkcji: moduł kasowy (z opcją wydawania reszty), moduł wydruku przelewów (automatycznie do faktury ale również do ZUS i US), a także obsługę kodów kreskowych towarów.

Od wersji 6 program został oparty na nowej bazie danych - Firebird. Inne nowości to m.in. grupy kontrahentów, towarów, paragony, automatyczne wyliczanie ilości towaru, faktury zaliczkowe, faktury VAT marża, kursy walut z NBP, a także drukowanie kopert.

Aplikację Faktury Express można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Asystent Faktura (liczba pobrań: 99 885)

Asystent Faktura to skuteczny, mały program przeznaczony do wystawiania faktur dla mikro przedsiębiorstw. Jego największą zaletą jest szybkie działanie i błyskawiczne przeszukiwanie bazy.

Do najważniejszych funkcji aplikacji zaliczyć należy możliwość tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych, wyświetlanie informacji o aktualnych kursach walut online, kalendarz, możliwość prowadzenia wielu firm czy obsługa książki korespondencji.

Dodatkowymi walorami Asystent Faktura jest możliwość dodania oddzielnej numeracji dla firm, sprawdzenie poprawności i lokalizowanie: NIP, numerów kont bankowych, kodów pocztowych REGON, wystawianie faktury VAT, faktury pro-forma (możliwość wysłania przez e-mail, faktury korygującej, faktury zakupu, rachunków, paragonów, KP, KW, RR, Marża, Eksportowa, Wewnętrzna, MP. Program szybko wyszukuje dokumenty lub dane kontaktowe.

Aplikację Asystent Faktura można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Faktura 1! Plus (liczba pobrań: 244 840)

Faktura 1! Plus (dawniej Faktura Express) to udostępnione przez firmę TGSoft, bezpłatne oprogramowanie służące do fakturowania.

Funkcje programu, jak na bezpłatną aplikację, są stosunkowo rozbudowane i obejmują możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur VAT, paragonów, korekt, pro forma), prowadzenia kartotek asortymentowych oraz słownika kontrahentów, a także opcję zapisu faktur do tzw. bufora (w celu późniejszego wystawienia klientowi). Program pozwala na prace w sieci, a operatorzy mogą tworzyć kilka dokumentów jednocześnie. Na podstawie wystawianych dokumentów, generowane są zestawienia sprzedaży według kilku kryteriów.

Program posiada wbudowany Generator Raportów, za pomocą którego można modyfikować wydruki lub dodawać nowe, w tym projekty graficzne faktur. Najnowsza wersja wzbogacona została o kilka dodatkowych funkcji - m.in. rozrachunki z kontrahentami (kontrola należności i zobowiązań), Raporty Kasowe i Bankowe oraz współpracę z drukarkami fiskalnymi. Program zawiera również moduł !Super Druk do przelewów bankowych.

Aplikację Faktura 1! Plus można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. ELISOFT Faktury (liczba pobrań: 271 280)

ELISOFT Faktury to bardzo dobra i darmowa aplikacja do fakturowania, umożliwiająca wygodne dokumentowanie wszelakich transakcji sprzedaży oraz zakupu. Oferuje ona także przydatne w większości firm funkcje tworzenia i zarządzania bazą kontrahentów, pracowników oraz towarów i usług.

Program daje możliwość tworzenia dokumentów dotyczących sprzedaży oraz zakupów, wśród których znalazły się m.in. faktury VAT, faktury proforma i korekty. Proces ich wypełniania jest bardzo prosty i większości przypadków ogranicza się do wczytania uzupełnionych wcześniej danych klientów, towarów czy usług. ELISOFT Faktury dysponuje również modułem odpowiedzialnym za tworzenie kart pracowników, które poza danymi osobowymi pozwala gromadzić informacje o zajmowanym przez daną osobę stanowisku, zakresie obowiązków itp.

Aplikacja dobrze sprawdza się podczas pracy na pojedynczym stanowisku, jak również wielu komputerach w obrębie sieci. Dostęp do programu zabezpieczony jest hasłem, a administrator posiada możliwość tworzenia osobnych kont dla każdego z pracowników. Przygotowane przy użyciu ELISOFT Faktury dokumenty mogą zostać standardowo wydrukowane, ale również wysłane mailowo do klienta bezpośrednio z poziomu programu. Aplikacja daje możliwość korzystania z wielu kont bankowych i wielowalutowych kas przy ewidencjonowaniu zapłat. Wystawia faktury w PLN i w EUR, korzystając automatycznie z kursów NBP. Wbudowany magazyn towarów i usług pozwala z kolei na sprawną ewidencję asortymentu. W ręce użytkownika trafia dodatkowo zintegrowany moduł do analiz, przedstawiający w czytelny, graficzny sposób obroty w firmie, zapotrzebowanie na oferowane towary itp.

ELISOFT Faktury z powodzeniem wykorzystywany może być nie tylko do fakturowania, ale również kontaktów z klientami, monitorowania płatności i wysyłania przypomnień o zapłacie, tworzenia zestawień sprzedaży, a także ewidencjonowania kosztów i wydatków w przedsiębiorstwie. Wersja darmowa ELISOFT Faktury pozwala użytkownikowi wystawić w ciągu miesiąca maksymalnie 15 faktur i rachunków.

Aplikację ELISOFT Faktury można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Fakturka (liczba pobrań: 398 211)

Prostota ponad wszystko! Tak można by podsumować jednym zdaniem najpopularniejszy w naszym katalogu program do fakturowania. Choć prosty i niezbyt rozbudowany, oferuje wszystko co potrzeba przy rejestracji sprzedaży i do tego jest całkowicie darmowy.

Oprócz wydruków faktur umożliwia prowadzenie kartotek kontrahentów, produktów i usług (bez stanów magazynowych) oraz prowadzi prosty rejestr wystawionych faktur. Największym plusemprogramu Fakturka, obok faktu, że jest on darmowy, jest edytor wydruków, który umożliwia dowolne definiowanie wyglądu faktury oraz sposób liczenia wartości faktury (od cen netto lub brutto).

Dodatkowymi zaletami Fakturki są: możliwość wydruku przelewu/wpłaty do banku, noty korygującej, nadruku danych na kopertach oraz stabilna praca i brak widocznych błędów w odróżnieniu od innych (często amatorskich) bezpłatnych programów do wystawiania faktur.

Aplikację Fakturka można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Jak widać nasi czytelnicy stawiają na prostotę, wygodę i ekspresowe działania, stąd taka popularność Fakturki. Choć dużo bardziej rozbudowany program Elisoft Faktury, też nie ma się czego wstydzić, to pełnoprawny program handlowy, który zadowoli większość małych przedsiębiorców. Przy czym, choć na pierwszy rzut oka wydaje się przeładowany, w rzeczywistości taki nie jest.

Od dłuższego czasu na rynku oferowane są też rozwiązania chmurowe, które w miesięcznym abonamencie oferują znacznie więcej funkcji (min: prowadzenie księgowości). Czy to gwóźdź do trumny dla samodzielnych programów do fakturowania? Chętnie dowiemy się jakie jest Wasze zdanie, dajcie znać w komentarzu.