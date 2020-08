TOP8 dobrychprogramów do aktywności w mieście

Udostępnij:

Wakacje dla wielu z nas to idealny czas na odpoczynek, regenerację i ładowanie baterii przed powrotem do pracy czy szkoły. Wczasy za granicą, urlop nad polskim morzem czy też beztroska sielanka w przydomowym ogrodzie - pomysłów na wyciśnięcie z lata jak największej ilości pozytywów jest wiele. Okazuje się jednak, że nie wszystkim sezon wakacyjny kojarzy się wyłącznie z podróżowaniem, zwiedzaniem i leniuchowaniem. Wśród miłośników lata, znajduje się spora grupa ludzi, dla których ta pora roku jest najlepszym czasem do uprawiania sportu.

Gry zespołowe, jogging, pływanie, jazda na rowerze czy ćwiczenia na siłowni - pole do zbudowania formy jest wręcz nieograniczone. Lato bez wątpienia sprzyja aktywności fizycznej. Powinni pamiętać o niej przede wszystkim ci, którzy uwielbiają grille, przekąski na wakacyjnych imprezach plenerowych oraz fast foody w polskich kurortach. Gorące miesiące kuszą wspaniałymi smakołykami. Poniżej przedstawiamy listę aplikacji, które z pewnością pomogą je spalić, dbając jednocześnie o nasze zdrowie i dobrą sylwetkę.

Aplikacje, które pomogą zadbać o formę w lato

Zapiekanki, lody, gofry, dania z grilla, dorsz z frytkami, zimne piwo i lemoniada - to tylko niektóre ze smaków wakacji. Choć nie ma nic złego w tym, że czasem "się zapomnimy", warto, abyśmy tego lata nie przekreślali aktywności fizycznej. Kilka godzin treningu w tygodniu z pewnością wyjdzie każdemu na dobre.

8. Pomocnik wędkarza

Chociaż wypad na ryby z pewnością nie sprawi, że zrzucimy zbędne kilogramy czy też zadbamy o naszą sylwetkę, to bez wątpienia pozwoli odpocząć, zapomnieć o stresach, a także zapewni niezłą rozrywkę. Wędkarstwo staje się coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu, a okres wakacyjny to czas, kiedy przybywa miłośników połowów ryb.

Z pomocą tej aplikacji, dowiemy się kiedy najlepiej wybrać się na ryby, gdzie znajdują się polecane łowiska, a także będziemy mogli zapisać swoje wyniki połowów. Oprogramowanie daje również możliwość śledzenia najświeższych artykułów z serwisów wędkarskich, zawiera materiały pomocne przy nauce wiązania węzłów wędkarskich, umożliwia dostęp do promocji na sprzęt wędkarski oraz posiada dane kontaktowe do okręgów i kół PZW.

Pomocnik wędkarza

Aplikację Pomocnik wędkarza na Androida można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

7. Workout Trainer fitness coach

Narzędzie połączone z serwisem Skimble, jest prawdziwą kopalnią zasobów treningowych, przygotowanych przez profesjonalistów. W aplikacji znajdziemy ogromną kolekcję gotowych treningów, zarówno dłuższych, jak i krótszych. W bazie znajdują się ćwiczenia na każdą grupę mięśni.

Oprócz treningów w programie znajdziemy także całe plany na kilka tygodni. Apka wpisze odpowiednie sesje w kalendarz i będzie o nich przypominać. Treningi można odtworzyć w dowolnym momencie. Aplikacji można używać w darmowej wersji, jednak warto zaopatrzyć się w wersję Pro. Za 3 dolary miesięcznie lub 20 dolarów rocznie otrzymamy dostęp do bardziej zaawansowanych treningów, a także pozbędziemy się uporczywych reklam.

Workout Trainer fitness coach

Aplikację Workout Trainer fitness coach na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

6. GPS Sports Tracker PL

Polska aplikacja mobilna dla urządzeń z Androidem, która kierowana jest do wszystkich osób planujących zrzucić zbędne kilogramy i zadbać o formę. Darmowy program niezależnie od poziomu zaawansowania czy typu preferowanej aktywności pozwala na łatwe i wygodne rejestrowanie treningów. Na bieżąco przekazuje informacje o dystansie, ilości kroków, średniej prędkości, spalonych kaloriach czy innych danych w trakcie np. jazdy na rowerze, biegania, jazdy na rolkach, pływania czy też zwykłego spaceru.

GPS Sports Tracker PL

Aplikację GPS Sports Tracker PL na Androida można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

5. Ćwiczenia w domu

Choć jak wskazuje nazwa, aplikacja zawiera zestawy ćwiczeń domowych, nie oznacza to, że nie możemy wykonać ich np. w parku, na plaży czy w ogrodzie. Apka posiada masę różnorodnych programów ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie i bez specjalnego sprzętu sportowego. Znajdziemy w niej zestawy zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, a także rozgrzewki i ćwiczenia na konkretne partie mięśni.

Po rozpoczęciu treningu możemy skorzystać z pomocy wirtualnego trenera, który podpowie nam, jakie ćwiczenia należy wykonać i kiedy zakończyć serię. Między cyklami zaplanowano 10-sekundowe przerwy. Narzędzie może przypominać o ćwiczeniach o wybranej porze dnia. W aplikacji możemy podać swój wzrost i kontrolować wagę, śledzić postępy i na bieżąco obliczać BMI

Ćwiczenia w domu

Aplikację Ćwiczenia w domu na Androida można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Schudnąć w 30 dni

Wakacje w pełni. Zostało jeszcze sporo czasu do zakończenia letniego sezonu, aby pozbyć się zbędnych kilogramów. Z pomocą tej darmowej aplikacji otrzymamy nie tylko zestaw rozmaitych ćwiczeń, ale również kompleksowe informacje na temat diety, zarówno tej standardowej, jak i wegetariańskiej. Narzędzie pozwala na śledzenie naszych codziennych postępów. Wprowadzając odpowiednie dane do apki zobaczymy wykres ukazujący spadek naszej wagi na przestrzeni ostatnich dni, a także wyliczymy swoje BMI.

Schudnąć w 30 dni

Aplikację Schudnąć w 30 dni na Androida można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Daily Yoga

To jedna z najlepszych aplikacji, które pomagają przy ćwiczeniu jogi. Za pomocą kilkudniowych treningów, a także różnorodnych sesji tematycznych będziemy w stanie zredukować poziom naszego stresu oraz poprawić elastyczność. W bazie znajdziemy programy i sesje tematyczne (darmowe i płatne) o różnej długości i stopniu zaawansowania.

Warto podkreślić, że apka posłuży nam także do wyćwiczenia mięśni brzucha. Wirtualny trener wprowadzi nas również w tajniki medytacji. Wszystkie sesje możemy przeglądać krok po kroku, aby lepiej opanować pozycję. Treningi okraszone są delikatną i uspokajającą muzyką.

Daily Yoga

Aplikację Daily Yoga na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Strava: Track Running, Cycling & Swimming

To kolejny darmowy program do monitorowania aktywności fizycznej. Jak sama nazwa wskazuje, mogą z niej korzystać pasjonaci biegania, jazdy na rowerze i pływania. Za pomocą aplikacji nabędziemy niezbędnych informacji na temat pokonanego dystansu, czasu, w którym go pokonaliśmy oraz porównamy ze znajomymi osiągnięte wyniki. Dane z treningów zawierają także informacje o nachyleniu, najniższym i najwyższym punkcie oraz zapisy z ewentualnych dodatkowych czujników. Oprogramowanie posiada opcję płatnej subskrypcji z dodatkowymi możliwościami.

Strava: Track Running, Cycling & Swimming

Aplikację Strava: Track Running, Cycling & Swimming na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Endomondo

Jedna z najpopularniejszych aplikacji, której celem jest rejestrowanie i monitorowanie aktywności sportowej użytkownika. Dzięki niej, możliwe jest dokładne śledzenie własnych treningów, wymiana informacji o uprawianym sporcie ze znajomymi, a także podejmowanie wyzwań sportowych.

Podstawowym zadaniem tego zaawansowanego oprogramowania jest rejestrowanie informacji o aktywności fizycznej - po wybraniu odpowiedniego typu treningu (m.in. bieganie, jazda na rowerze, jazda na rolkach, pływanie, aerobik). Apka rozpoczyna monitorowanie aktywności za pomocą układu GPS oraz opcjonalnych czujników podłączanych do urządzenia. Dzięki niej dowiemy się wszystkich niezbędnych informacji na temat naszego treningu, jak np. czas i prędkość jazdy na rowerze czy ilość spalonych kalorii. Apka jest darmowa, posiada także opcję płatnej subskrypcji z dodatkowymi możliwościami.

Endomondo

Aplikację Endomondo na Androida oraz na iOS można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.