TVP 4K w cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Start przed Euro 2020

Telewizja Polska planuje udostępnić kanał TVP 4K w ramach cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Start ma bezpośrednio poprzedzać rozpoczęcie Euro 2020, które zostało przeniesione z roku poprzedniego na bieżący z uwagi na pandemię koronawirusa. Kanał TVP 4K był już wcześniej dostępny w 2018 roku. O szczegółach poinformował serwis wirtualnemedia.pl.

Euro 2020 rozpocznie się 11 czerwca, a opisywany kanał TVP 4K ma być już wtedy dostępny w cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Widzom pozwoli to wykorzystać pełen potencjał telewizorów oferujących rozdzielczość 4K, a to głównie takie odbiorniki można co najmniej od roku spotkać w sklepach. Co istotne, chodzi o udostępnienie nowego kanału w DVB-T, a nie w ramach trwających wciąż testowych wdrożeń DVB-T2.

"Kiedy zostałem prezesem TVP tylko dwa kanały TVP1 i TVP2 nie były w NTC w standardzie SD. Po podniesieniu do standardu HD - TVP Info, TVP Sport TVP Kultura i wkrótce inne" – tłumaczy Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej w wypowiedzi dla serwisu wirtualnemedia.pl. "Teraz wchodzimy w erę 4K (...) Podczas Euro 2020 włączymy wspomniany kanał 4K, TVP Sport będzie nadawać codziennie na żywo od 8.00 rano do 1.00 w nocy, będzie kilka nowych formatów, ale o szczegółach będziemy informować na bieżąco..." – dodaje.

Obecnym planem Telewizji Polskiej jest uruchamianie TVP 4K tylko na czas trwania najważniejszych imprez związanych z piłką nożną, czego przykładem jest Euro 2020. Na razie nie ma pewności, czy kanał TVP 4K będzie w przyszłości nadawany nie tylko okazjonalnie, ale na ciągle.

Aby odbierać cyfrową telewizję naziemną DVB-T należy posiadać telewizor wyposażony w odpowiedni tuner lub zakupić dodatkowe urządzenie. To drugie w znakomitej większości przypadków będzie jednak zbędne, bowiem telewizory są przystosowane do odbioru DVB-T od lat. W Polsce DVB-T jest w praktyce jedyną opcją obierania telewizji naziemnej od 2013 roku, kiedy to wyłączono transmisję analogową.