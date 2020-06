TVP ogłasza przetarg na 12,2 mln zł. Poszukują usług programistycznych

Udostępnij:

Telewizja Polska poszukuje firmy do ramowej obsługi w zakresie tworzenia oprogramowania. W publicznym postępowaniu wyznaczono kwotę 12,2 mln zł netto. Od niedawna TVP korzysta z możliwości Unreal Engine. Co szykują tym razem?

Instytucje utrzymywane pieniędzmi ze skarbu państwa mają to do siebie, że są zobowiązane do przeprowadzania przetargów publicznych. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, na co zostanie wydane 12,2 mln złotych przez TVP. Polska telewizja publiczna poszukuje firmy posiadającej minimum 40 specjalistów z zakresu oprogramowania.

Poszukują między innymi deweloperów, analityków czy testerów oprogramowania. W przetargu brane są pod uwagę firmy, które przez ostatnie trzy lata realizowały zlecenia przez minimum 2 miesiące z udziałem co najmniej 20 pracowników. Współpraca ma trwać przez 3 lata, ale telewizja nie ujawnia, o jakiego rodzaju platformę chodzi. Oferty można składać do 7 lipca 2020 roku.

W ogłoszeniu załączono plik PDF o nazwie "opis_przedmiotu_zamowienia". Jak pewnie się domyślacie, wymieniono w nim, jakich specjalistów poszukuje TVP. Lista jest dość długa, a łączna kwota zamówienia to 12 195 121,95 zł, co przekłada się na 338 753,38 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że potencjalna firma zatrudni do tego zadania 40 pracowników, średnia pensja wyniesie 8468,83 zł brutto.