Ta firma może namierzyć twój samochód. Teraz chce udostępnić dane wojsku USA

Firma Ulysses twierdzi, że posiada możliwość zdalnego namierzania pojazdów na całym świecie z wyjątkiem Korei Północnej i Kuby. I to wszystko w czasie rzeczywistym. Tak potężna baza danych może trafić w ręce amerykańskiego wojska.

"Ulysses może zapewnić naszym klientom możliwość zdalnej lokalizacji pojazdów w prawie każdym kraju, z wyjątkiem Korei Północnej i Kuby, niemal w czasie rzeczywistym (...) Obecnie każdego miesiąca mamy dostęp do ponad 15 miliardów lokalizacji pojazdów na całym świecie" – czytamy w dokumencie firmy The Ulysses Group.

Dokument został uzyskany przez senatora Rona Wydena, który udostępnił informacje serwisowi Motherboard. Według firmy Ulysses, te dane mogą służyć agencjom rządowym, śledczym, wywiadowczym czy nawet wojskowym. Przykładowo, mogą służyć do namierzania celów w czasie rzeczywistym.

To jednak zbyt oczywiste. Ulysses ma większe plany, bowiem na podstawie swoich danych chce stworzyć system, który pozwoli na opracowywanie wzorców czyjegoś życia, wykrywania relacji czy sieci połączeń. Przykładowo, mogłoby to pozwolić na śledzenie podejrzanych przestępców i osób z nimi powiązanych, bez potrzeby narażania funkcjonariuszy na niebezpieczeństwo. Podsumowując: technologia ma zmniejszyć koszty i ryzyko akcji wywiadowczych.

Ulysses twierdzi, że posiada dane telematyczne producentów samochodów. Są to informacje przesyłane z komputera pojazdu bezpośrednio do producenta. Wśród tysięcy informacji diagnostycznych znajdują się także dane GPS. Te dane wysyłane są praktycznie non-stop, co pozwala na określenie lokalizacji samochodów w czasie rzeczywistym.