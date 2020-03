Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu. WhatsApp testuje nową funkcję

Udostępnij:

Zdarza ci się prowadzić bardzo putne rozmowy, a następnie tracić czas na zacieranie dowodów zbrodni i ręczne usuwanie wiadomości? WhatsApp szykuje funkcję, która powinna ci się spodobać.

Znikające wiadomości nie są całkowitą nowością. WhatsApp testował je już w październiku ubiegłego roku, lecz pierwotnie funkcja służyła do automatycznego czyszczenia grupowych czatów. Teraz twórcy wdrażają nieco inne rozwiązanie.

WhatsApp z automatycznym usuwaniem prywatnych wiadomości

Jak zauważył serwis WABetaInfo, nowa opcja pojawiła się najnowszych wersjach beta WhatsAppa na Androida o oznaczeniach 2.20.83 oraz 2.20.84.

Po skorzystaniu z funkcji usuwania wiadomości można zdecydować, po jakim czasie mają one znikać. Do wyboru jest godzina, tydzień, miesiąc lub rok. Szkoda, że póki co brakuje opcji wyboru bardziej precyzyjnego okresu widoczności wiadomości.

Od tej pory przy wiadomościach pojawia się ikonka zegara, więc obaj rozmówcy widzą, że ich treść niedługo zniknie.

Kiedy automatyczne usuwanie prywatnych wiadomości zagości do WhatsAppa na stałe? Tego na razie nie wiadomo. Na dobrą sprawę nie wiadomo nawet, czy funkcja przetrwa fazę beta. Biorąc jednak pod uwagę, że twórcy eksperymentują z nią od wielu miesięcy, jej oficjalny debiut jest zapewne tylko kwestią czasu.

Najnowszą wersję aplikacji WhatsApp na Androida i iOS znajdziecie w naszej bazie programów.