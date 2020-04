Pobierz program

Tabletop Simulator nie jest jedną grą, ale zestawem gier stołowych, które możemy przetestować głównie w trybie multiplayer dostępnym zarówno przy jednym ekranie, jak i za pośrednictwem internetu.

Jakie gry zawiera Tabletop Simulator?

Tabletop Simulator oddaje do dyspozycji między innymi warcaby, szachy, kości, domino, puzzle, go, mahjong, pokera, a nawet pozwala na ułożenie pasjansa. Oprócz tego Tabletop Simulator umożliwia również tworzenie własnych gier za pomocą wbudowanych narzędzi. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, by ściągnąć z internetu dzieła innych graczy lub samemu udostępnić swoje prace.

Jak wygląda rozgrywka?

W każdej grze inaczej, rzecz jasna. Należy jednak zauważyć, że Tabletop Simulator oferuje widok z perspektywy pierwszej osoby, dzięki czemu możemy poczuć się tak, jakbyśmy faktycznie brali udział w grze przy stole. Dodatkowo gra wspiera gogle wirtualnej rzeczywistości, takie jak Valve Index, HTC Vive i Oculus Rift, co zdecydowanie wpływa pozytywnie na wrażenia z rozgrywki.

A co z trybem dla jednego gracza?

Tabletop Simulator zaprojektowano pod kątem zabawy wieloosobowej, ale jeśli nie znajdziemy partnera do wspólne gry będziemy mogli zmierzyć się ze sztuczną inteligencją. Jednocześnie rozgrywka przeciwko SI pozwoli nam szlifować swoje umiejętności w wolnym czasie, które następnie wykorzystamy w multiplayerze.

Najważniejsze cechy: