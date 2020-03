02.01.2015 23:45 • Recenzja do wersji 5.1.660

Pamiętam jak proponowałem Redakcji ten program. Cieszy fakt, że udało się go dodać do bazy DP ponieważ program jest naprawdę rewelacyjny i dość prosty w obsłudze.



Mając sporą biblioteczkę muzyczną szukałem programu który pozwalałby mi zapanować nad tagami, nie tylko tymi podstawowymi. MP3Tag jest w porządku ale jego ingerencja w tagi jest stosunkowo nie duża a mi zależało na większych możliwościach. Szukałem dość długo, przerabiałem wiele różnych programów. Gdy "wpadł mi w ręce" ten program nagle dodawanie, usuwanie, edytowanie tagów, nie tylko tych podstawowych, stało się dziecinnie proste.



Program składa się z 4 głównych zakładek: Music Renamer, TAG Editor, TAG Processor, List Maker. Mało i średnio zaawansowany użytkownik zaspokoi się TAG Editorem, który oferuje te same opcje co MP3Tag w nieco wzbogaconej wersji. Pozwala zdefiniować ponad 15 dodatkowych pól w tagu pliku muzycznego (najpopularniejszego mp3) poprzez dodanie np. informacji o BPM, kodach ISRC, wydawcy, stronie artysty/wydawcy czy choćby tekstu utworu.



Nie będę rozpisywał się na temat TagScannera. Każdy kto korzysta / nie korzystał z MP3Taga (którego przywołuję tak często ponieważ jest jednym z najlepszych programów tego typu) w TagScannerze znajdzie coś dla siebie.



Program może przerażać mnogością funkcji jednakże jak ktoś szuka niemalże idealnego softu, prostego w obsłudze, darmowego(!!!) i bardzo szybkiego to oto jest soft dla niego.



Szczerze polecam. Idealne uzupełnienie równie dobrego MP3Taga. Do użytku naprzemiennie - rewelacja.