Tak, można zhakować ekspres do kawy. Powinno to dać do myślenia

Urządzenia inteligentnego domu ułatwiają nam życie, ale jak każde urządzenie typu IoT (internet of things – internet rzeczy), są one także podatne na ataki hakerów. Jeden z badaczy zabezpieczeń z firmy Avast postanowił sprawdzić, w jaki sposób można zhakować ekspres do kawy i jaki będzie tego skutek. Okazało się, że możliwości jest całkiem sporo.

Sprawa dotyczy produktów firmy Smarter, między innymi starszej wersji ekspresu do kawy Coffee Maker z 2015 r. Urządzenia z tej serii, które oparte były na układzie ESP8266 nie posiadały narzędzi do weryfikacji cyfrowych podpisów firmware'u, a także nie obsługiwały bezpiecznej enklawy. W wyniku tego można było podmienić fabryczne oprogramowanie na takie, które zawierało złośliwy kod.

W roku 2017 r. firma Smarter wydała wersję Coffee Maker 2.0 z nowym układem, w którym już powyższych podatności nie było. Producent nie poinformował jednak konsumentów o problemach ani nie opublikował identyfikatora podatności do bazy CVE. Nic więc dziwnego, że baza danych WiGLE wykazała, że starsza, podatna wersja ekspresu jest nadal w użyciu.

Martin Hron, pracownik firmy Avast postanowił sprawdzić, jakie psikusy mogą zrobić cyber-włamywacze. Okazało się, że jest tego całkiem sporo. Po zhakowaniu ekspresu do kawy można ręcznie uruchomić podgrzewanie wody, opróżnić ją, uruchomić mielenie ziaren, a co więcej – wyświetlić komunikat z żądaniem zapłaty okupu przy jednoczesnym pikaniu urządzenia. Jedynym sposobem na pozbycie się tych nieprzyjemności jest odłączenie ekspresu z gniazdka.

Smarter Coffee Maker przy pierwszym podłączeniu od razu zachowuje się niczym punkt dostępu Wi-Fi, który na dodatek wykorzystuje niezabezpieczone połączenie, aby połączyć się z mobilną aplikacją producenta (która służy do konfiguracji ekspresu). Aktualizacje firmware'u odbywały się również za pomocą tej aplikacji.

Tym samym, przy braku szyfrowania i autoryzacji ze strony telefonu, cały ten wyżej opisany chaos można było wywołać z zewnątrz.

Hron postanowił rozmontować urządzenie, aby ustalić, jaki dokładnie układy był umieszczony w środku, a następnie opracował specjalny malware napisany w pythonie. Badacz firmy Avast postanowił stworzyć żądanie okupu połączone z wyżej opisanymi psikusami ekspresu.

Aby wywołać atak wystarczyło znajdować się w zasięgu Wi-Fi, a jeśli urządzenie nie było skonfigurowane, wystarczyło odnaleźć SSID, które emitował Smarter Coffee Maker. Warto odnotować, że po takim "włamie" właściciel ekspresu nie może dokonywać aktualizacji swojego urządzenia i pozostanie już na zawsze podatny na dalsze ataki.

Tego typu manipulacja nie jest jeszcze realnym problemem, którego trzeba się obawiać. Jednakże autor eksperymentu chciał zgłębić, jakie możliwości dają drobne sprzęty gospodarstwa domowego.