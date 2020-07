Tak produkuje się PlayStation 4. Rzut oka na jedną z najciekawszych fabryk świata

Udostępnij:

30 sekund. Pół minuty. Dokładnie tyle czasu potrzeba, aby fabryka Sony w japońskim Kisarazu wydała na świat kolejny egzemplarz konsoli PlayStation 4. Robi to dzięki pełnej automatyzacji.

Fabryka w Kisarazu produkuje konsole PlayStation nieprzerwanie od 1993 roku. Mimo iż z czasem większą część produkcji przeniesiono do Chin, wciąż wypuszcza nowe egzemplarze, będąc czymś na kształt obiektu referencyjnego. W 2018 r. przeszła gruntowną modyfikację. Teraz jest jedną z najbardziej zaawansowanych fabryk elektroniki na świecie – czytamy w reportażu serwisu Nikkei Asian Review.

Robot montujący elastyczną taśmę

Na mierzącej 31,4 metra linii montażowej pracuje tylko czterech ludzi. Dwóch pracowników umieszcza na taśmie wykrojone laminaty pod płyty główne, dwóch innych zaś – pakuje gotowe konsole i akcesoria do pudełek. Całą resztę prac, w tym czynności wymagające najwyższej precyzji, realizują roboty dostarczone przez Mitsubishi Electric.

Sony: Jedyne takie miejsce na Ziemi

Jednym z głównych osiągnięć zakładu jest zastosowanie robotów do mocowania przewodów, taśm i innych części elastycznych. Są to zadania, które nominalnie powierza się ludziom, ale nie w Kisarazu, gdzie aż 26 z 32 robotów przegubowych wykonuje właśnie prace precyzyjne. Przykładowo, taśmę sygnałową napędu Blu-ray robot montuje dwoma ramionami. Jednym ją przytrzymuje, drugim zaś – skręca. Dla człowieka brzmi to niczym spacerek przez płotki, maszyna jednak nie dysponuje samoświadomością i nawet proces tak prozaiczny jak określenie odpowiedniego złącza wymaga obecności tysięcy sensorów.

Płyta główna po osadzeniu układu chłodzenia

– Prawdopodobnie nie ma innego miejsca na Ziemi, gdzie roboty mogłyby manipulować w równie zaawansowany sposób – chwali się inż. Hiroyuki Kusakabe z Sony Global Manufacturing & Operations. – Każdy proces, aż do końcowego pakowania, jest zautomatyzowany – podkreśla Kusakabe. Zwraca też uwagę na zaskakująco krótki czas produkcji, a co za tym idzie niskie koszty. Jak twierdzi, nowe PS4 opuszcza Kisarazu co 30 sekund.

Kura znosząca złote jajka

PlayStation 4 zostało wydane w listopadzie 2013 roku i od tamtej pory znalazło ponad 100 mln nabywców, z czego 41,5 mln subskrybuje płatną usługę sieciową. Z danych finansowych Sony wynika, że na samej sprzedaży konsol japońska spółka zarobiła 9,3 mld dol. na czysto. I choć sukcesor, PS5, powoli wyłania się zza linii horyzontu, liczba ta bez wątpienia zostanie zwiększona.

Gotowe konsole, jeszcze bez obudowy, czekają na test

Wprawdzie większość spośród dostępnych na rynku "peesczwórek" pochodzi z Chin, ale Kisarazu to niewątpliwie obiekt reprezentacyjny. Istotnie – wygląda spektakularnie.