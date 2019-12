Take Command 25 Build 25

Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Take Command to bardzo rozbudowane i funkcjonalne narzędzie adresowane do użytkowników, którzy szukają ciekawszej alternatywy dla funkcji wiersza poleceń wbudowanej w system operacyjny Windows oraz interfejsu popularnych "okienek".

Za sprawą Take Command możemy przeprowadzać rozmaite operacje, które wcześniej wykonywaliśmy przy użyciu CMD. Mowa o zarządzaniu plikami znajdującymi się na dysku twardym komputera, które możemy kopiować, usuwać czy przenosić za pomocą odpowiedniej komendy tekstowej. W porównaniu do standardowego CMD wykonywanie tych czynności jest dużo bardziej komfortowe i wydajne.

Take Command zawiera ponad 170 komend do wyboru i ulepszoną linię poleceń w stosunku do wcześniejszych wersji programu. Zdaniem jego autorów jest od 20 do nawet 200 procent szybszy od standardowego wiersza poleceń CMD, co może okazać się szczególnie istotne w momencie, gdy pracujemy nad wieloma plikami jednocześnie.

Należy odnotować, że Take Command jest potężnym narzędziem do programowania plików wsadowych, w tym zintegrowanego IDE z zaawansowanym edytorem. Dodatkowo oferuje wtyczki pozwalające m.in. na monitorowanie systemu, podzespołów komputera i dostępnego oprogramowania, obsługę kilku wątków i wyświetlanie dziennika zdarzeń.